À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¢¼ã¼ê¥¢¥Ê¤Î¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×È¯¸À¤Ë¥×¥ó¥×¥ó¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤¬£±£±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ç¡¢¼ã¼ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤è¤¯¸À¤¦¤Ò¤È¸À¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£²£°£²£´Ç¯¶òÃÔÇ¼¤á¡×¤ÈÂê¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¬º£Ç¯¤Î¶òÃÔ¤òÂ³¡¹ÅÇÏª¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¶¿å¤¬¡Ö¤½¤Îº¢¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¸À¤¦¥ä¥Ä¡×¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤È¤«Ê¿À®½é´ü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÎÙ¤Îº£¤Þ¤Ç¼«²æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ø¤½¤Î¤È¤¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÉ¬¤º¸À¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£À¶¿å¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¾¾´ÝÍ§µª¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉ¬»à¤ÎÈÝÄê¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¡Ö¡Ê¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¡Ë¡Ø¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¤³¤Î¿Í¤Ï¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¡¤Ç¤¹¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¡£¤¹¤ë¤È¼ã¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¤¢¤Î¤¬¡Ö¡Ê¾¼ÏÂ¥Í¥¿¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬ÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¶¿å¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤¤¤è¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£