¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡Ö±Ñ¸ì¡¢¤à¤º¤¤¤ï¡×VÎ¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¥®¡¼¥¿ÀèÀ¸¡¡ÃÏ¸µÌîµå¾¯Ç¯¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¶É¤ÎTNC¡Öµ¼Ô¤Î¥Á¥«¥é¡×Æâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥®¡¼¥¿ÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤âÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¤«¤é±Ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éàÀèÀ¸á¤È¤·¤Æ²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Åú¤¨¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö±Ñ¸ì¡¢¤à¤º¤¤¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¼¡½µÊüÁ÷Í½Äê¡£