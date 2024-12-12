Ž¢¤á¤Þ¤¤¤ÎÇº¤ßŽ£Ç¯¤À¤«¤é¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¡Ö¾®Ç¾¤ÎÃÃ¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Þ¥Ï¥í¡¿PIXTA¡Ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤«¤é¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¿¤â¤Ä¡×¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¾®Ç¾¤Ç¤¦¤Þ¤¯½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¾®Ç¾¤ÎÃÃ¤¨Êý¡×¤ò¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¤ß¤Ê¤ÈÀÖ½½»úÉÂ±¡¤á¤Þ¤¤Ê¿¹Õ¿À·Ð²ÊÉôÄ¹¤Î¿·°æ´ðÍÎ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø1Ëü¿Í¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¼«ÎÏ¤Ç¼£¤¹¤á¤Þ¤¤¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼ª¡×¤¬7³ä
¤¢¤Ê¤¿¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¡Ö¼ª¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ª¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤á¤Þ¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¿¤â¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤ÎÎ¢¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¾®Ç¾¤¬¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤òÂçÇ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤ÎÎ¢¤Î¤¦¤Á¡¢¾®Ç¾¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¼ý½¸Ìò¤¬¡Ö¼ª¡×¤Ç¤¹¡£
¼ª¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ª¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¿¤â¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤ä·¹¤¡¢Æ°¤¤ÎÂ®¤µ¤äÊý¸þ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¾®Ç¾¤ËÁ÷¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø1Ëü¿Í¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¿Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¼«ÎÏ¤Ç¼£¤¹¤á¤Þ¤¤¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Çº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ª¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¾®Ç¾¤ÏÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤ÈÂ¤ÎÎ¢¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¼ª¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¡¢¾®Ç¾¤ÏÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¼ª¤È¾®Ç¾¤¬Ì©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤¤¤Þ¤¤¤Á¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ç¡¢ÂçÇ¾¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤Ï¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ëÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÎÉ¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤Î¼ÒÄ¹¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯¤Î¤¬¾®Ç¾¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ï¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ª¤¬¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÌò³ä¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¾®Ç¾¤Ë¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Î¿Í¤Ï¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò½¸Ìó¡¦¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤Ç²ñ¼Ò¤Ï°ÂÄê¡¦ÈË±É¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¡¢¾®Ç¾¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤ÎÎ¢¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯ÂçÇ¾¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÇ¾¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¼êÂ¤Ë¡ÖÆ°¤±¡ª¡×¤È»ØÎá¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼êÂ¤Ï¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®Ç¾¡×¤ÏÂÎ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
¤á¤Þ¤¤¤Ï¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ª¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡Êº¸±¦º¹¤¬À¸¤¸¤ë¡Ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Îº¸±¦º¹¤ò²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º¸±¦º¹¤òº¬ËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤á¤Þ¤¤¤ÎÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¼£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤á¤Þ¤¤¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¡×¤Ç¤¹¡£»æÉý¤Î´Ø·¸¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾®Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢ÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤ÎÎ¢¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¾®Ç¾¤¬¤Þ¤È¤á¡¢ÂçÇ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÒÊý¤Î¼ª¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬Äã²¼¤·¤Æº¸±¦º¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Ç¾¤Ï¤½¤Îº¸±¦º¹¤òÊä¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¤Ï¡¢¤³¤Î¾®Ç¾¤Î¤ª½õ¤±µ¡Ç½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ç¾¤È¼ª¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤ÎËÜÂÎ¤¬¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¾®Ç¾¡¢Î¾Íã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ú¥é¤Ï¼ª¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¥×¥í¥Ú¥é¡Ê¼ª¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¾®Ç¾¡Ë¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ä¤ÄÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÓ¤Î°¤¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¾®Ç¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤òÀ©¸æ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¤´¤í¤«¤é·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾®Ç¾¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤òÆü¤´¤í¤«¤éÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¨¤ÆÌÜ¤ò²ó¤¹¡×¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ë
Í·±àÃÏ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë»ÍÏ»»þÃæ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥°¥ë¥°¥ëÌÜ¤¬²ó¤ë²óÅ¾À¤Î¡Ë¤á¤Þ¤¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾¯¤·¶ËÃ¼¤Ê¤¿¤È¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÎÆÃ¸úÌô¤ÏÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤¨¤Æ¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢É¹¾å¤ò²ÚÎï¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤Ã¤Æ¤âÌÜ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤±éµ»¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤é¤¬ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤â¤Ï¤¸¤á¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤¬ÌÜ¤ò²ó¤µ¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï"¾®Ç¾"¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¡¢¼ª¡¢Â¤ÎÎ¢¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë¾ðÊó¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¾®Ç¾¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢È¯Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¾ðÊó½¤ÀµÇ½ÎÏ¡á¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤¨¤ÆÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È¯Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È²ó¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤ÏÌÜ¤ò²ó¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¾®Ç¾¡Ê¡áÍ¥½¨¤Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¾®Ç¾¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ç¾¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤½¤Îµ¡Ç½¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬½Å¤¤¿Í¤Ï¡¢È¯ºî¤¬ÉÝ¤¯¤Æ»ëÀþ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿²¤¿¤¤ê¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç1Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È¯Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢µ¡Ç½¤¬¤É¤ó¤É¤óÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®Ç¾¤òÃÃ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦ºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¾®Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂ¡´ï¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾¤È¶ÚÆù¤À¤±¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Ï¶ÚÆù¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤òÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾®Ç¾¤Ï³Î¼Â¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¢¤¤é¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥°¥ë²ó¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¤á¤Þ¤¤¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¡×
¡Ö¼ª¡×¤¬¸¶°ø¤Î¤á¤Þ¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥°¥ë¥°¥ë·¿¤Î¡Ö²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡×
¢ ¥Õ¥ï¥Õ¥ï·¿¤Î¡ÖÉâÆ°À¤á¤Þ¤¤¡×
£ ¥æ¥é¥æ¥é·¿¤Î¡ÖÆ°ÍÉÀ¤á¤Þ¤¤¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¡ ¿²¤Æ¤â¡¢µ¯¤¤Æ¤âÌÜ¤¬²ó¤ë¡ª¡¡¥°¥ë¥°¥ë·¿¤Î¡Ö²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡×¡Û
ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¥°¥ë¥°¥ë²ó¤ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡Ö²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡×¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤á¤Þ¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¡Ö²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡×¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ë³¦¤¬¥°¥ë¥°¥ë²ó¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë
¡¦Êª¤¬¥Ö¥ì¤Æ¸«¤¨¤ë
¡¦É÷·Ê¤¬º¸¤«¤é±¦¡¢±¦¤«¤éº¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¡¦É÷·Ê¤¬¾å²¼¤äº¸±¦¤Ë·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¡Ö²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¡×¤ÎÈ¯ºî¤Ï¡¢¿ôÊ¬¤Ç¼£¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¤ÏÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½Å¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤á¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤á¤Þ¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¢ ±À¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë!?¡¡¥Õ¥ï¥Õ¥ï·¿¤Î¡ÖÉâÆ°À¤á¤Þ¤¤¡×¡Û
ÂÎ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ïÉâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡ÖÉâÆ°À¤á¤Þ¤¤¡×¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÎ¤¬¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÈÃè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë
¡¦¥Þ¥Ã¥È¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë
²óÅ¾À¤á¤Þ¤¤¤Û¤É¤Î½Å¤¤¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°Û¾ï¤È¤Ï´¶¤¸¤º¡¢ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï·¿¤Î¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ¾¤Î¼À´µ¤òµ¿¤¦¤Ù¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£ ¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤±¤Ê¤¤¡¢¿Íº®¤ß¤¬ÉÝ¤¤¡ª¡¡¥æ¥é¥æ¥é·¿¤Î¡ÖÆ°ÍÉÀ¤á¤Þ¤¤¡×¡Û
Æ¬¤äÂÎ¤¬¥°¥é¥°¥é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥æ¥é¥æ¥éÍÉ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡ÖÆ°ÍÉÀ¤á¤Þ¤¤¡×¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÎ¤¬Á°¸å¤Ë¥æ¥é¥æ¥é¤·¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦ÃÏ¿Ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤¬¥æ¥é¥æ¥éÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë
¡¦Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÂÎ¤¬±¦¤äº¸¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë±¦¤«º¸¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦¿Íº®¤ß¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦²È¤ÎÃæ¤ÇÊª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡ÖÆ°ÍÉÀ¤á¤Þ¤¤¡×¤Î¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î¼£ÎÅ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Ê¤¤ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸¶°øÉÔÌÀ¡×¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖºÐ¤Î¤»¤¤¡×¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë¡ÖÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡×¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ
°Ê¾å¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥¯¥é¡¼¥Ã¡×¤È¤¹¤ë¡ÖÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¼ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾ÉÏ·ì¤ä¿´¼À´µ¡¢Ç¾·ì´É¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤Ê·ìÎ®¾ã³²¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Äã·ì°µ¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢ÈèÏ«¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´°Á´²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤á¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤äÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÇÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢¶¯¤¤Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤äÇ¾½Ð·ì¤Ê¤É¤ÎÇ¾¤Î¾ã³²¤¬¸¶°ø¤Î¡ÖÃæ¿õÀ¤á¤Þ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤á¤Þ¤¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤ËÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Ê¤É¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤Î3ÇÜ¤âÃæ¿õÀ¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿·°æ ´ðÍÎ ¡§ ²£ÉÍ»ÔÎ©¤ß¤Ê¤ÈÀÖ½½»úÉÂ±¡¤á¤Þ¤¤Ê¿¹Õ¿À·Ð²ÊÉôÄ¹¡Ë