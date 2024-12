2024年11月、陰謀論者のアレックス・ジョーンズ氏が自身の陰謀論を広めるために活用してきたウェブサイトの「InfoWars」を、アメリカの風刺報道機関である「The Onion」がオークションで落札したことを発表しました。しかし、この決定を裁判官が却下しました。Judge rejects bankruptcy sale of Alex Jones' Infowars to The Onion - CBS News

Hi everyone.



The Onion, with the help of the Sandy Hook families, has purchased InfoWars.



We are planning on making it a very funny, very stupid website.



We have retained the services of some Onion and Clickhole Hall of Famers to pull this off.



I can't wait to show you what we have cooked up.



[image or embed]— Tim Onion (@bencollins.bsky.social) 2024年11月14日 23:09

https://www.cbsnews.com/news/judge-rejects-bankruptcy-sale-alex-jones-infowars-to-the-onion/2012年12月に起きたサンディーフック小学校銃乱射事件について、ジョーンズ氏は「事件はでまかせだ」と吹聴したことで、事件の被害者遺族から訴えられます。この一件で、ジョーンズ氏は裁判所から多額の損害賠償金の支払いを命じられることとなり、最終的に破産しました。裁判所は2024年6月に、サンディーフック小学校銃乱射事件の賠償金を回収するために、ジョーンズ氏の個人資産を売却することを決定。これにより、ジョーンズ氏が陰謀論を拡散するために活用してきたInfoWarsは売却されることとなりました。このオーディションで最終的にInfoWarsを買収することになったのが、風刺メディアのThe Onionです。The OnionがInfoWarsを買収することになった経緯については、以下の記事を読めばわかります。陰謀論者のアレックス・ジョーンズによるウェブサイト「Infowars」がオークションにかけられ風刺メディアの「The Onion」が落札、サイトは閉鎖し別物に作り替えられる予定 - GIGAZINEしかし、現地時間の2024年12月10日(火)の夜、アメリカ破産裁判所のクリストファー・ロペス連邦判事がThe OnionへのInfoWarsの売却を却下しました。テキサス州の法廷で行われた2日間におよぶ長い審問の最後に、ロペス判事はオークションのプロセスには欠陥があったと語り、その結果、サンディーフック小学校銃乱射事件の犠牲者遺族が「多額の金銭(InfoWarsの売却益が遺族への賠償金に充てられるため)を失う結果となった」と語りました。報道によると、The OnionはオークションでInfoWarsの資産に対して現金175万ドル(約2億6600万円)とその他の特典を提示。一方で、ジョーンズ氏が運営していた栄養補助食品を販売するウェブサイトを運営するFirst United American Companiesは、350万ドル(約5億3200万円)で入札したとされています。そのため、ロペス判事は「犠牲者遺族のために全力を尽くし、できることはすべてやらなければいけません」と語り、オークションを再度実施することは望んでいないものの、オークションを監督した管財人に次のステップを委ねると言及しました。しかし、管財人のクリストファー・マレー氏は公聴会の中で「入札に来たのはたった2人だけで、そのうちのひとりがもうひとりよりも優れていたため、落札するに至りました」と語り、The Onionの落札は正当なものであったと主張。また、落札額についてもThe Onionの方が「かなり優れていた」と語っています。また、マレー氏によるとFirst United American Companiesの入札は一度修正されており、これをサンディーフック小学校銃乱射事件の犠牲者遺族が受け入れなかったそうです。The Onionの提示額はFirst United American Companiesの提示額よりも低かったものの、サンディーフック小学校銃乱射事件の犠牲者遺族の多くがオークションの収益金のうち75万ドル(約1億1400万円)を放棄し、他の債権者に渡すという誓約書にサインしていました。そのため、賠償金を受け取ることになる債権者はFirst United American Companiesの入札で受け取ることになる金額よりも多額の賠償金を受け取ることができます。なお、The Onionによると同社の入札の評価額は700万ドル(約10億6400万円)だそうです。これは賠償金を受け取る債権者に支払われる金額をベースに換算した数字。この公聴会に出席しなかったジョーンズ氏は「裁判官がこの詐欺行為を認定するとは思えません」「彼らが行ったことや主張したことは、頭がくらくらするほどだ」と語っており、これに対してThe Onionと管財人のマレー氏は「負け惜しみを言っている」とジョーンズ氏を非難しました。なお、ジョーンズ氏はInfoWarsの売却に備え、別のウェブサイトやソーシャルアカウントを立ち上げており、オークションの落札者が自身と友好的であれば、そのままInfoWarsを使い続けることもできると語っています。ただし、The Onionはジョーンズ氏を追い出し、InfoWarsを「有名なインターネットユーモア作家やコンテンツクリエイターを特集するウェブサイト」に再構築することを計画していました。The Onionのベル・コリンズCEOは、買収後のInfoWarsについて「私たちはInfoWarsをとても面白くて、とてもバカバカしいウェブサイトにするつもりです。これを実現するために、The OnionやClickholeで殿堂入りを果たした人たちを雇いました。私たちが作り上げたものを皆さんにお見せするのが待ちきれません」とBluesky上に投稿していました。