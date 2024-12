メガハウスが展開する人気フィギュアシリーズ「解体パズルFANTASY」に、待望の新作「解体パズルFANTASY サンリオキャラクターズ ピュアピンクMix」が登場。12月下旬より、全国の玩具店や公式サイトなどで発売予定だ。「解体パズルFANTASY」とは、キャラクターの内側をイメージしたデザインで、組み立て・分解を楽しめるコレクションフィギュアシリーズ。2019年の初登場以来、キャラクターやカラーリングを変えながら展開を続けており、ユニークな

今回の新作では、人気キャラクターのポチャッコとハンギョドンが初めてラインアップに加わったほか、クロミ、ハローキティを含む全4種が登場。フィギュアの中身にはまろやかなパステルピンクのクリアパーツが使用され、外観もニューレトロ調のトレンド感のあるカラーで仕上げられている。このデザインにより、組み立てや飾る楽しさに加え、見た目の可愛さも引き立っている。商品サイズは全高約65ミリで、価格は税込1210円。1箱に全4種のうちいずれか1種がランダムに入っている。購入は全国の玩具店や公式サイトなどで可能となる。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653259