大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて「ハローキティ」たちがスイーツコンテストに挑戦するイベント「ショコラ×フルーツ」を開催。

期間限定のライブショーやあそび心あふれるフォトスポット、キャラクターとふれあえるグリーティングなどが展開され、ショコラとフルーツをイメージしたコスチュームも注目です☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「ショコラ×フルーツ」

開催期間:2025年1月10日(金)〜3月18日(火)

サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて「ショコラ×フルーツ」を開催。

ショコラとフルーツをテーマにした今回のイベントでは、期間限定のライブショーやグリーティング、遊び心あふれるフォトスポットなどが園内で展開されます☆

ライブショーの内容に合わせたオリジナルフードメニューや、キービジュアルを使ったグッズも販売。

さらにサンリオキャラクターズ ファンプラザでは「ショコラ×フルーツ コンテスト」デザインの、おなまえホルダーやモチーフパーツが登場予定です!

ほかにもハーモニーランドオリジナルの、みるくいろの文字パーツも同時発売予定。

ショコラとフルーツの魅力が詰まった、おしゃれポップなイベント内容を紹介していきます☆

新ライブショー 「ショコラ×フルーツ コンテスト」

実施期間:2025年1月10日(金)〜3月18日(火)

実施時間:16:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、バッドばつ丸

ハーモニービレッジでは、期間限定の新ライブショー「ショコラ×フルーツ コンテスト」が上演されます。

見習いパティシエの「ハローキティ」たちが、優勝をすると一流パティシエの称号が与えられるスイーツコンテストに参加。

「チームキティ」「チームばつ丸」「チームクロミ」に分かれ、ショコラとフルーツを使った、オリジナリティあふれるスイーツを作ります☆

キャラクターたちはイベントのテーマである「ショコラ」と、それぞれのテーマの「フルーツ」をあしらった、オリジナルコスチュームで登場。

それぞれのチームがスイーツをつくるシーンで披露される、スイーツに合わせた音楽とダンスのおしゃれポップな音楽を聴けば、踊りたくなること間違いなし!

簡単な振り付けになっているので、気軽に参加可能です。

ゲストは審査員として、応援したいチームにショー参加グッズ「ショコラ×フルーツ フラッグ」を振ったり、声援を送ったりできます☆

三つ巴のスイーツコンテスト、はたして優勝はどのチームになるのでしょうか。

また、スイーツコンテストの司会者「ケイク」の声の出演には、声優として活躍中の梅原裕一郎さんをお迎え。

会場を明るく盛り上げる「ケイク」 にも注目のライブショーです!

ショー参加グッズ「ショコラ×フルーツフラッグ」

種類:全3種

価格:各880円(税込)

ライブショーがもっと楽しくなるショー参加グッズとして「ショコラ×フルーツフラッグ」を販売。

フラッグを思いっきり振ることで、フラッグに描かれたチームを応援できます☆

司会者の声の出演:声優 梅原裕一郎さん

スイーツコンテストの司会者「ケイク」の声の出演には、アニメやゲームなどで活躍中の声優・梅原裕一郎さんが決定。

会場を明るく盛り上げる「ケイク」の演技も注目です。

「ショコラ×フルーツ コンテスト」ストーリー

今日は、見習いパティシエが集まるコンテストの日。

優勝すれば、一流のパティシエとして認められる…

コンテストのテーマは、「ショコラ」と「フルーツ」を使ったスイーツ!

各チーム優勝を目指してオリジナリティあふれる、ショコラフルーツスイーツを作り、審査員に見てもらうみたい。

あそび心あふれるフォトスポット

期間:2025年1月10日(金)〜3月18日(火)

ハーモニーパーク キティキャッスル前に、期間限定のフォトスポットが登場。

横幅約2700mm×高さ約1915mmのフォトスポットは、正面から見ると立体的に見えるデザインです!

チョコレートをイメージした台座の上に、キャラクターやフルーツ、ケーキなどのパネルが配置されています。

お友だちや家族と一緒に撮るもよし、ひとりで映える写真を撮るのもよし、ハーモニーランドでの楽しみ方が一層増すフォトスポットです☆

他にも「ショコラ×フルーツ コンテスト」の上演をお知らせする、号外風ウォールアートなど、あそび心あふれるフォトスポットが園内各所に登場します!

ショコラ×フルーツ de BINGO!

実施期間:2025年1月10日(金) 〜3月18日(火)

実施時間:14:30〜

実施場所:プラザステージ

出演キャラクター:マイメロディ、クロミ、バッドばつ丸

価格:1,000円(ハイタッチ会参加券付き)

※キャラクターが週替りで登場予定

※カードは14:00よりプラザステージにて数量限定で販売

「マイメロディ」「クロミ」「バッドばつ丸」が、週替わりでプラザステージに登場してビンゴゲームを開催。

ビンゴが当たると、キャラクターと写真撮影も楽しめます。

さらに、ゲームの最後にはビンゴカードを持っている人だけが参加できる、ハイタッチ会も実施。

最後までお楽しみが続くビンゴゲームです☆

ショコラのプレゼント「CHOCOっとグリーティング」

実施期間:2025年1月10日(金)〜1月14日(火)

実施時間:11:00〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ

※ショコラのお菓子は最後に並んでいるキャラクターからプレゼント

キャラクターとふれあえるグリーティングは、1月10日から14日までの期間限定で、ハグとショコラのお菓子をプレゼントする「CHOCOっとグリーティング」を開催。

「マイメロディ」「クロミ」「マイスウィートピアノ」が登場し、特別なグリーティングが実施されます!

特別な時間を過ごせる『キャラクターズティータイム』

実施期間:2025年1月27日(月)〜3月10日(月)の特定日

実施時間:14:30〜15:30

実施場所:ハーベストテーブル2F

メニュー内容:ショコラフォンデュ&ドリンクバー

出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、バッドばつ丸、ポチャッコ、マイスウィートピアノ

※事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

ハーベストテーブル2Fでは、イベント期間中の特定日限定で、キャラクターとのティータイムが楽しめるグリーティング「ショコラ×フルーツキャラクターズティータイム」を実施。

キャラクターとおしゃべりや写真撮影をしながら、ショコラフォンデュやドリンクバーを楽しめる、特別なグリーティングです。

参加された方には、限定ノベルティがプレゼントされます☆

ショコラ×フルーツ スペシャルグリーティング

実施日:2025年1月17日(金)〜3月18日(火)

実施時間:10:30〜

出演キャラクター:ハローキティ、バッドばつ丸、クロミ、ポムポムプリン、マイメロディ、シナモロール

実施場所:サンリオキャラクターズ ファンプラザ

※事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

「サンリオキャラクターズ ファンプラザ」では、ライブショー 「ショコラ×フルーツ コンテスト」のコスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる「ショコラ×フルーツ スペシャルグリーティング」を実施。

参加された方には、限定ノベルティ「オリジナルチョコレート風ふせんBOX」がプレゼントされます!

マイメロディ・ポチャッコ・シナモロールのお誕生日にプレミアムグリーティング

実施日・出演キャラクター:

2025年1月18日(土)マイメロディ

2025年2月28日(金)ポチャッコ

2025年3月6日(木)シナモロール

実施時間:9:10〜 ※ハーモニーランド開園前

実施場所:サンリオキャラクターズ ファンプラザ

※有料・事前予約制

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

イベント期間中にお誕生日を迎える「マイメロディ」「ポチャッコ」「シナモロール」が、プレミアムグリーティングを実施。

参加した人は、限定ノベルティ「ハーモニーランドオリジナル プレミアムステッカー」がもらえます☆

「ショコラ×フルーツ」オリジナルフード

販売期間:2025年1月10日(金)〜3月18日(火)

メニュー名・価格:

・フルーツパフェ(仮)[2種]・各1,000円(税込)

・ショコラチュリトス[ストロベリー/マンゴー ]・各600円(税込)

・ツイストドーナツ[オレオ&ベリー/オレオ&マンゴー ]各600円(税込)

・フルーツホットショコラ[ベリー&チョコ/マンゴー&チョコ]各500円(税込)

期間中は、イベントテーマのショコラとフルーツを使用したメニューを販売。

ライブショー「ショコラ×フルーツ コンテスト」に登場する、キャラクター別テーマのフルーツを使用したパフェ「フルーツパフェ(仮)」が、2種類のフレーバーで登場します。

「ショコラチュリトス」と「ツイストドーナツ」も、選べる2種類のトッピングを用意。

寒い日も、ほっと温まる「フルーツホットショコラ」は、ホイップクリームの上に果肉入りのフルーツソースとショコラソースがトッピングされます。

どれも、ショコラの甘さとフルーツのやさしい酸味がピッタリ合う、オリジナルメニューです。

また、「ショコラ×フルーツ」オリジナルフードを購入すると、限定ノベルティがもらえます☆

「ハーモニーランド ショコラ×フルーツ」オリジナルグッズ

発売日:2025年1月10日(金)以降順次

販売場所:カントリーマーケット

グッズ名・価格:

・プチタオル 660円(税込)

・ポストカード 330円(税込)

・パタパタメモ 605円(税込)

・A4クリアファイル 440円(税込)

・チャーム付きボールペン[全6種] 各770円(税込)

・アクリル2連キーホルダー [全6種] 各1,100円(税込)

・シークレット缶バッジ[全7種/ 6種+シークレット1種] 各605円(税込) ※発売日未定

・ベイクドショコラ 1,080円 ※2月上旬頃発売予定

カントリーマーケットでは、「ショコラ×フルーツ」のキービジュアルを使ったグッズが登場。

「アクリル2連キーホルダー」は、ワンタッチで取り付けられる、いちご型のチャームフックがポイントです。

「パタパタメモ」は、4種類の絵柄が並ぶブック型のメモ帳。

ほろほろの独特な食感と口当たりが楽しい「ベイクドショコラ」は、お土産にもオススメです!

オトナな風味のおしゃれなショコラと甘酸っぱさはじけるポップなフルーツ、2つのいいところが存分に詰まった、おしゃれポップな期間限定イベント。

ハーモニーランドの「ショコラ×フルーツ」は、2025年1月10日〜3月18日まで開催です☆

