´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¡ª¡© Ä«¥É¥éÆâ¤Î¿ÊÏ©¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¥Ñ¥¤¥»¥ó¡¢ÆþÃÄ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡¡£±£²Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×Âè£µ£´ÏÃ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹ß·ÅÄ¡Ê´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë¤Îµð¿Í·³Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ß·ÅÄ¤Ï¾Ð´é¤ÇÀ±²ÏÅÅ´ï¤ÎÃç´Ö¤Ë¸ª¼Ö¤µ¤ì¡¢²¼¤ê¤ë¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢°®¤Ã¤¿·ý¤ò·Ç¤²¤¿¡£¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í£Î§à¡¥£±±¦ÏÓ¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê³Î¼Â¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤ë¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Öß·ÅÄÀèÇÚ¡¢µð¿ÍÆþÃÄ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öß·ÅÄ¥Ñ¥¤¥»¥óµð¿ÍÆþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Öß·ÅÄ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼ÀèÇÚ¡¢µð¿ÍÆþÃÄ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£±é¤¸¤ë´Ø¸ý¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤Ç£±£³£³¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëËÜ³ÊÇÉ¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Èß·ÅÄ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤ÎÆ±¥É¥é¥Þ¡£·ë¤¬ÌÜ»Ø¤¹±ÉÍÜ»Î¡¢Í§¿Í¤é¤ò´Þ¤á¤¿¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Îø¿Í¤ÎæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤â¥×¥í»ÖË¾¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ìîµå¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¡£æÆÌé¤âÊ¡²¬¤Î¹â¹»¤«¤éÂçºå¤ÎÀ±²ÏÅÅ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´û¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ß·ÅÄ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¼çÀï¤Îß·ÅÄ¤ÏÂ®µåÇÉ¡£°ì»þ¥¹¥é¥ó¥×¤ËÇº¤ó¤ÀæÆÌé¤ÏÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡££±£°Æü¤Î£µ£²ÏÃ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¼Ò²ñ¿ÍÂÐ¹³Àï¤Ç½àÍ¥¾¡¡£æÆÌé¤â¼¡¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤¬£²£°£°£¸Ç¯¤Î¿À¸Í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ß·ÅÄ¤Ï¡Öºå¿À¼Î¤Æ¤¿Î¢ÀÚ¤ê¤â¤ó¤¬¡ª¡×¤È¼Ò°÷¿©Æ²¤ÎÄ´Íý»Õ¡¦Î©Àî¡Ê»°Âð¹°¾ë¡Ë¤«¤éÅÜÀ¼¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µÌ±¤¬¡Ö¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æµð¿Í¤Ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£æÆÌé¤Ë¤âºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¡²¬¤Ë½»¤à·ë¤ÎÁÄÉã¡¦±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤ÏÇ®¤¤¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£æÆÌé¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£