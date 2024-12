Appleが1年で最高のアプリおよびゲームを表彰する「App Store Awards」の2024年の受賞作を発表しました。ベストiPhoneアプリには動画撮影アプリ「Kino」が選出されています。Apple、2024年のApp Store Awardsの受賞作を発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/12/apple-honors-2024-app-store-award-winners/

◆ベストiPhoneアプリ:Kino「Kino」は2024年5月にリリースされた動画撮影アプリで、シャッター角度やISO感度を自分で調整したり、LUTを用いて動画の雰囲気を自分好みにカスタムしたりできます。Kinoにどんな機能が搭載されているのかは、以下の記事に詳しくまとめています。プロ仕様なのに初心者でも使いやすい本格的なiPhone向け動画撮影アプリ「Kino」を使ってみたレビュー - GIGAZINE◆ベストiPadアプリ:Moises「Moises」は「楽曲からボーカルや楽器を分離する」「AIでコードを検出する」といった機能を備えたアプリで、演奏練習やリミックスなどに活用できます。◆ベストMacアプリ:LightroomAdobeの定番写真管理アプリ「Lightroom」がベストMacアプリに選出されました。Lightroomはサブスクリプション型の有料アプリで、カメラから画像を取込んでライブラリ化したり、RAW現像したりできます。◆ベストApple Vision Proアプリ:What If...? An Immersive Story「What If...? An Immersive Story」はディズニーが開発したApple Vision Pro向けのゲームアプリで、アニメ調の3D世界に入って魔法を使うことができます。ゲームの雰囲気は以下の動画を再生するとよく分かります。Marvel Studios’ What If…? - An Immersive Story | Official Trailer | ILM Immersive & Disney+ - YouTube◆ベストApple Watchアプリ:Lumy「Lumy」は太陽と月の動きを表示してくれるアプリで、「夕日がキレイな時間に合わせて写真を撮影したい」「日が沈む前に帰宅したい」といったときに役立ちます。また、7日間の天気予報機能も搭載しています。◆ベストApple TVアプリ:F1 TV「F1 TV」はレースの詳細情報を表示しながらF1を観戦できるアプリです。◆ベストiPhoneゲーム:AFK:ジャーニー「AFK:ジャーニー」は基本プレイ無料のRPGゲームです。どんなゲームなのかは、以下の動画が分かりやすいです。雰囲気最高のゲーム【AFK:ジャーニー】を雑談しながらまったりとプレイ!! - YouTube◆ベストiPadゲーム:スクワッド・バスターズ「スクワッド・バスターズ」はクラッシュ・オブ・クランやヘイ・デイで知られるゲーム開発企業「Supercell」が開発したゲームで、Supercell製ゲームに登場するキャラクターを操作してバトルを楽しめます。◆ベストMacゲーム:Thank Goodness You're Here!「Thank Goodness You're Here!」はコメディ系ゲームで、プレイヤーは「バーンズワース」という一風変わった町を探索できます。◆ベストApple Vision Proゲーム:THRASHER: Arcade Odyssey「THRASHER: Arcade Odyssey」は宇宙ウナギを操ってサイケデリックな空間を自在に飛び回れるゲームです。◆ベストApple Arcadeゲーム:Balatro+ポーカーとローグライクを組み合わせて中毒性抜群のゲームに仕上げた「Balatro」がベストApple Arcadeゲームに選ばれました。Balatroのゲーム内容は以下の記事に詳しくまとめています。ハマった時の快感が心地よくてついつい何度もプレイしたくなるポーカー+ローグライクで濃厚デッキビルディングと化すゲーム「Balatro」プレイレビュー - GIGAZINE