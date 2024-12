セキュリティ・信頼性等の基準を通過！J-MOTTOグループウェア「AWS認定ソフトウェア」

「J-MOTTOグループウェア」が、アマゾンウェブサービスのファンデーショナルテクニカルレビューを通過し、「AWS認定ソフトウェア」として認められました。

「J-MOTTOグループウェア」が、アマゾンウェブサービスのファンデーショナルテクニカルレビューを通過し、「AWS認定ソフトウェア」として認められました。

AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー(以下、FTR)は、AWSが定めるリスク検証項目にもとづき、対象のソフトウェアまたはソリューションをレビューする技術検証パートナープログラムです。

「セキュリティ」「信頼性」「運用上の優秀性」の観点から、AWSが定めるベストプラクティスに沿って審査されます。

一定の基準を満たしたサービスのみがFTRを通過し、安心して利用できるサービスであることを示す「AWS認定ソフトウェア」として正式に認められます。

「J-MOTTOグループウェア」は、累計4,000社以上・約14万人に利用されているクラウド型グループウェアサービスです。

組織の情報共有や業務効率化に役立つスケジュール・掲示板・ワークフローなどの26機能を備え、初期費用0円・月額165円(税込)という手ごろな価格で提供しています。

■「J-MOTTOグループウェア」サービス詳細

サービス概要: クラウド・SaaS型グループウェア

料金体系 : 初期費用0円、1人あたり月額165円〜

(月額3,300円/20ユーザー・ディスク容量200MBまで)

主な機能 : スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26機能

対応デバイス: PC、スマートフォン、タブレット

特長 : だれでも直感的に利用できる使いやすさと充実のサポート体制

表彰実績 : 『ITトレンド年間ランキング』 グループウェア領域 7年連続1位

『ITreview Grid Award』 最高評価“LEADER” 19期連続受賞

