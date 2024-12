元サッカー選手・井指 楓がメインコーチとして参加！タミヤホーム「第7回東京国分寺RCカップ少年少女サッカー大会」

タミヤホームは、同社の営業部社員で、元サッカー選手の井指 楓が、2024年11月23日(土・勤労感謝の日)に東京都府中市で開催された「第7回東京国分寺RCカップ少年少女サッカー大会」にメインコーチとして参加し、子供たちにサッカーの指導を行いました。

タミヤホームは、同社の営業部社員で、元サッカー選手の井指 楓が、2024年11月23日(土・勤労感謝の日)に東京都府中市で開催された「第7回東京国分寺RCカップ少年少女サッカー大会」にメインコーチとして参加し、子供たちにサッカーの指導を行いました。

この大会は、東京国分寺ロータリークラブが主催し、国分寺市サッカー協会 小学部の協力のもと行われ、約120名の小学生が参加しました。

タミヤホームからは、元サッカー選手で現在タミヤホームで解体工事部 第一営業部主任を務める井指 楓がメインコーチとして参加。

選手時代の経験を活かし、子供たちにサッカーの楽しさと挑戦する気持ちの大切さを伝えました。

井指は、「子供たちにサッカーの楽しさを伝えることができ、大変光栄です。

未来への可能性を感じてもらいたい。」と述べ、参加者や保護者からも感謝の声が寄せられました。

【井指 楓プロフィール】

株式会社タミヤホーム

解体工事部 第一営業部 主任(引退後の2023年入社)

■元サッカー選手(ポジション:GK)

・U-17/U-20日本代表候補選手

・U-24日本選抜 パレスチナ遠征メンバー

・全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝

●2012〜2020シーズン なでしこリーグ通算約130試合に出場

なでしこリーグ1部・伊賀FCくノ一三重で6シーズン活躍!

●2021年 引退

現在は、タミヤホームの解体工事部・第一営業部の守護神に。

ゴールキーパーとして鍛えた洞察力と瞬発力を活かして解体現場の課題を守り抜き、徹底したリスク管理に定評があります。

<井指 楓インタビュー記事>

https://www.athlete-way.com/job-change/second-nadesiko.html

タミヤホーム第一営業部 井指 楓プロフィール

【アスリートが活躍!仕事+アスリート経験が地域貢献になる会社へ】

「第7回東京国分寺RCカップ少年少女サッカー大会」を主催する東京国分寺ロータリークラブは、「国分寺からプロサッカー選手を!」を合言葉に、地域のサッカーチーム10クラブから小学3年生を集め、午前中にサッカークリニック、午後に大会を開催。

一年前、入社して間もない井指がご挨拶に伺ったお客様が、東京国分寺ロータリークラブの所属で、「第7回大会にぜひ!」とお声がけくださり、メインコーチとして参加することが決定。

当日は、技術的な指導よりも、異なるチームの選手たちが集まり、交流しながらサッカーを楽しむ場にすることを重視し、サッカーをコミュニケーションツールとして、今後も子どもたちに積極的に楽しんでもらいたいという思いで、指導内容を考えたと言います。

国分寺市内のサッカーチームから小学3年生が約120人集合!

メインコーチをする井指 楓

