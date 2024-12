スマホで対面通訳も可能！ピアパワー「Global Talk端末」

ピアパワーは、スマートフォンの専用アプリと連動させて、様々な対面通訳やビデオ通話翻訳、文字起こしまで瞬時に対応するGlobal Talk(グローバルトーク)端末を一般発売します。

ピアパワー「Global Talk(グローバルトーク)端末」

ピアパワーは、スマートフォンの専用アプリと連動させて、様々な対面通訳やビデオ通話翻訳、文字起こしまで瞬時に対応するGlobal Talk(グローバルトーク)端末を一般発売。

1. 製品名称

Global Talk(グローバルトーク)

2. 発売日

2024年12月13日(金) ※日本国内発売日

3. 規格・認定等

意匠登録済・技術基準適合(R210-243086)

4. 特徴

AIによる瞬間翻訳機。

スマートフォンの専用アプリとBluetoothで連携し、140言語以上に対応。

音声認識を使った翻訳、対面での通訳や同時翻訳、音声・ビデオ通話での翻訳、LINEなどSNSアプリへの翻訳入力、翻訳内容のデータ保存も可能となっており、これ1つで、まるで専属の通訳がいつもそばにいるように言葉の壁がなくなります。

対面でのビジネスシーンはもちろん、遠隔地とのビデオ通話も可能。

プライベートでは旅行や、世界中の様々な人たちとのコミュニケーションなどいろいろなシーンで活躍できます。

スマートフォンにマグネット装着も可能な薄型超軽量(約44g)の翻訳機です。

140言語以上対応で世界中の方々とコミュニケーション

薄型軽量コンパクトでスマホにマグネット装着

4. 機能:主に下記の8つの機能を持ちます。

(1) ビデオ通話翻訳:音声やビデオ通話中にリアルタイムで翻訳し、テキスト表示します。

(別途アプリ内課金あり)

(2) 対面同時通訳:話している内容をリアルタイムで通訳し、テキスト表示します。

(別途アプリ内課金あり)

(3) 音声翻訳:音声を入力すると、自動で翻訳し、結果を音声で再生します。

(4) 会話翻訳:対面での会話中に使用できる翻訳機能。

相手の言語に翻訳し、リアルタイムで表示します。

(基本2年間無料)

(5) テキスト翻訳:文字入力での翻訳だけでなく、音声をテキストに変換し、そのテキストを翻訳します。

(基本2年間無料)

(6) 画像翻訳:撮影した写真や画像内の文字を認識し、翻訳します。

(基本2年間無料)

(7) オフライン翻訳:オフラインでの翻訳機能を提供し、インターネット接続がなくても使用可能です。

(基本2年間無料)

(8) SNS翻訳:LINEなど、様々なチャットアプリやSNSアプリに連携、話しかけるだけで翻訳された内容がテキスト表示され送信できます。

翻訳ソフトとアプリを行き来する必要がないので、文字入力が格段に楽になります。

(基本2年間無料)

※アプリの特性上バージョンアップが行われるため、仕様は予告なしに変更になる場合があります。

5. 提供方法と詳細

● 販売方法 : 通信販売および指定販売店

(アプリ課金はApple App storeまたは

Google Play store) ※販売代理店を募集中

● 販売価格 : 21,000円(税込・送料無料)(日本国内に限る)

6. 使用方法

簡単な操作ですぐに使用可能です。

(1) Global Talk本体上部のボタンを押し、TT-talkアプリの画面からGlobal Talk端末とBluetooth接続(ペアリング)する。

(2) 専用アプリTT-talk(Apple App storeまたはGoogle Play storeにて無料配布)をダウンロード後にアプリを起動し、初期設定として「クリップボード」をオンにし、画面に表示される小窓は消さずに画面外にスライドさせる。

(3) TT-talkアプリで「翻訳」「読み上げ」、お好みで「翻訳のみを表示」をオンにする。

(4) TT-talkアプリ画面の中段で翻訳・通訳したい言語を選んでから利用したい機能を選択し、翻訳や通訳を開始する。

(5) Global Talk端末の充電は付属のコードを使用し、USB電源から行う。

(6) 専用使い方ガイド動画

7. Global Talk本体諸元

(1) 寸法 :長さ110mm(ストラップ部を含む)、幅68mm、厚さ5mm

(2) 重量 :約44g

(3) バッテリー駆動:充電時間 約0.5時間、連続駆動時間 最大約168時間

(4) 生産国 :中国製(日本総代理店:株式会社ピアパワー)

