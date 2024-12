年末年始の贅沢にぴったりなごちそうメニュー「とろたま牛すき焼きバーガー」が、ロッテリアに新登場。

牛カルビ肉とハンバーグパティにすき焼きソースを合せ、半熟たまごがやみつきになる、期間限定の贅沢メニューです!

ロッテリア「とろたま牛すき焼きバーガー」

販売期間:2,024年12月20日(金)〜2025年1月下旬(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く277店舗で販売予定(2024年12月11日時点)

※半熟風たまごは加工品です

年末年始に「牛すき焼き」で贅沢気分を感じられる、「ロッテリアの牛すき焼きフェア」を開催するハンバーガーショップ「ロッテリア」

2024年12月20日から、期間限定で「とろたま牛すき焼きバーガー」など、新メニュー4品が販売されます☆

「とろたま牛すき焼きバーガー」は、牛カルビ肉とハンバーグパティに、かつお出汁が香るすき焼きソースを合わせた一品。

ロッテリアオリジナルのとろ〜り半熟風たまごやレタスとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んであります。

旨みたっぷりの牛カルビ肉と、かつお出汁が香る和風のすき焼きソース、とろ〜り半熟風たまごの組み合わせはやみつきになる味わい!

また「とろたま牛すき焼きバーガー」に特製旨辛ソースを合わせた「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」も同日より販売です。

さらに「とろたま牛すき焼きバーガー」や「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」の牛カルビ肉を約2倍に増量した、食べ応え抜群な倍盛りバーガーもラインナップ☆

とろたま牛すき焼きバーガー

価格:590円(税込)

旨みたっぷりの牛カルビ肉と和風のすき焼きソース、とろ〜り半熟風たまごの組み合わせがたまらない、年末年始の贅沢にぴったりな「とろたま牛すき焼きバーガー」

牛カルビ肉とハンバーグパティに、かつお出汁香るすき焼きソースで味付けしてあります。

ロッテリアオリジナルのとろ〜り半熟風たまごやレタスとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ贅沢バーガーは、やみつきになる美味しさです!

倍盛り とろたま牛すき焼きバーガー

価格:790円(税込)

その名の通り「とろたま牛すき焼きバーガー」の牛カルビ肉を約2倍に増量した「倍盛り とろたま牛すき焼きバーガー」

牛カルビ肉の旨みを存分に楽しめる、食べ応え抜群な一品です☆

旨辛とろたま牛すき焼きバーガー

価格:610円(税込)

「とろたま牛すき焼きバーガー」に特製旨辛ソースをトッピングした「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」

スパイシーな風味を加えて、すき焼きソースの甘辛さが際立つよう仕上げており、深みのある味わいが楽しめます!

倍盛り 旨辛とろたま牛すき焼きバーガー

価格:810円(税込)

「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」も、牛カルビ肉を約2倍に増量したメニューもラインナップ。

旨辛味の牛カルビ肉を存分に楽しめる、食べ応え抜群な一品に仕上げられています☆

旨みたっぷりの牛カルビ肉と、かつお出汁が香る和風のすき焼きソース、とろ〜り半熟風たまごの組み合わせがやみつきになる新メニュー。

ロッテリアの「とろたま牛すき焼きバーガー」は、2024年12月20日〜2025年1月下旬まで販売予定です!

