インターネット上で引ける、ハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に「LE SSERAFIM - ANTIFRAGILE -」が登場。

5人組アイドルグループ「LE SSERAFIM」の2nd Mini Album「ANTIFRAGILE」をテーマに描き下ろした、セガ限定デザインを使ったグッズが当たります☆

セガ ラッキーくじオンライン「LE SSERAFIM - ANTIFRAGILE -」

くじ販売期間:2024年12月11日(水)11:00〜2025年1月5日(日)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込)※初回購入時のみ送料がかかります

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引いて楽しめる、ハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」

当たった賞品は後日自宅に届くので、いつでもどこでもラッキーくじが楽しめます!

そんなセガ ラッキーくじオンラインに、2024年12月11日11時から「LE SSERAFIM - ANTIFRAGILE -」が登場。

5人組アイドルグループ「LE SSERAFIM」の2nd Mini Album「ANTIFRAGILE」をテーマにした描き下ろしデザインのグッズが当たります。

セガ限定のデフォルメデザインがかわいらしく、様々な賞品がラインナップしているキャラクターくじです☆

また、くじを累計5回引くたびに選んで「インスタントフォト風カード」がもらえるマストバイキャンペーンも開催されます。

A賞:ぴょこともぬいぐるみ

種類:全5種

サイズ:約16cm

セガオリジナルの描き下ろしデフォルメデザインで再現した「LE SSERAFIM」のぴょこともぬいぐるみ。

「ANTIFRAGILE」の衣装を身につけたメンバーたちのかわいい姿を、飾ったり持ち歩いたりして楽しめます☆

B賞:Tシャツ

サイズ:M/L

B賞のTシャツは、景品獲得後にサイズ選択が可能。

黒地にイラストをあしらった、シンプルなデザインです。

C賞:ポーチ

種類:全5種

サイズ:約W17cm×D1.5cm×H12cm

C賞の景品ポーチは、実用的なグッズ。

メンバーごとの全5種展開で、色違いなのもポイントです!

D賞:カードケース

種類:全5種

サイズ:約W8.3cm×H13.4cm

普段使いできるカードケースが、D賞の賞品として登場。

片面にデフォルメデザインのイラストをあしらい、一緒にお出かけできるグッズです☆

E賞:アクリルキーホルダー

種類:全10種

サイズ:約W4〜5.2cm×H6.3cm以内

E賞のアクリルキーホルダーは、全10種類を展開。

かわいくポーズを決めるバストアップデザインと、おすまししたような全身デザインが登場します。

F賞:ステッカーセット

種類:全10種

サイズ:約W4.4〜5.1cm×H7〜7.2cm、約W5cm×H2.4〜5cm

F賞の賞品は、好きなところに貼って楽しめるステッカーセット。

2種類のステッカーがセットされ、手帳やノートのデコレーションにも使えます!

マストバイキャンペーン:インスタントフォト風カード

種類:全5種

サイズ:約W5.4cm×H8.6cm

くじを累計5回引くたびに、インスタントフォト風カードが1枚もらえるマストバイキャンペーンも開催。

全5種類のなかから、好きなカードを選んでもらえます☆

デフォルメデザインのぬいぐるみやTシャツ、実用的なポーチにカードケースなど、さまざまなグッズが当たるキャラクターくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「LE SSERAFIM - ANTIFRAGILE -」は、2024年12月11日11:00〜2025年1月5日23:59まで販売です☆

