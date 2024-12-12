【PlayStation Plus：2024年12月のゲームカタログ（海外向け）】
12月12日 公開

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月12日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、12月の海外向けタイトルを公開した。

　エクストラ及びプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。12月からは「ソニックフロンティア」や「FORSPOKEN（フォースポークン）」のほか、「WRC Generations」や「コーヒートーク」といったタイトルがラインナップに加わる予定となっている。これらのタイトルは12月17日よりプレイ可能となるが、日本向けのタイトルは異なる可能性もあるため注意が必要となる。

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