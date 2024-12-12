PS Plus、「ソニックフロンティア」や「FORSPOKEN」が12月の海外向けゲームカタログに登場！12月17日よりプレイ可能に
【PlayStation Plus：2024年12月のゲームカタログ（海外向け）】
12月12日 公開
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment.
12月12日 公開
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月12日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、12月の海外向けタイトルを公開した。
エクストラ及びプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。12月からは「ソニックフロンティア」や「FORSPOKEN（フォースポークン）」のほか、「WRC Generations」や「コーヒートーク」といったタイトルがラインナップに加わる予定となっている。これらのタイトルは12月17日よりプレイ可能となるが、日本向けのタイトルは異なる可能性もあるため注意が必要となる。
The PlayStation Plus Game Catalog for December includes:- PlayStation (@PlayStation) December 11, 2024
🔵 Sonic Frontiers
🔮 Forspoken
🐰 Rabbids: Party of Legends
🏎️ WRC Generations
🥊 F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
…and more. The full lineup: https://t.co/IuYx300RVi pic.twitter.com/gRWXZDEYhc
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment.