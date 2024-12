【PlayStation Plus:2024年12月のゲームカタログ(海外向け)】12月12日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月12日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、12月の海外向けタイトルを公開した。

エクストラ及びプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。12月からは「ソニックフロンティア」や「FORSPOKEN(フォースポークン)」のほか、「WRC Generations」や「コーヒートーク」といったタイトルがラインナップに加わる予定となっている。これらのタイトルは12月17日よりプレイ可能となるが、日本向けのタイトルは異なる可能性もあるため注意が必要となる。

The PlayStation Plus Game Catalog for December includes:



🔵 Sonic Frontiers

🔮 Forspoken

🐰 Rabbids: Party of Legends

🏎️ WRC Generations

🥊 F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch



