来年１・３１「ジャイアント馬場追善興行」追加カード

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　木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は１２日、１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（来年１月３１日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。

　大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが務める。

　大会は全６〜７試合を予定。この日、発表された第三弾カードは、全日本プロレスの世界ジュニア王者・土井成樹が佐藤光留と組んで近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩと対戦する。

　さらにがん闘病中の西村修が越中詩郎、新崎人生とトリオを結成し、長井満也、井上雅央、土方隆司と対戦する。また大日本プロレスの野村卓矢の参戦が決定した。

　◆来年１・３１ジャイアント馬場没２５年追善大会決定カード

　▼和田京平レフェリーデビュー５０周年記念　太陽ケア引退試合　６人タッグマッチ

太陽ケア、秋山準、鈴木みのる　ＶＳ　丸藤正道、ＭＡＺＡＤＡ、小島聡

　▼大仁田厚デビュー５０周年記念　スペシャルストリートファイト・トルネードバンクハウス８人タッグデスマッチ

大仁田厚、河上”ファイヤー”隆一、雷神矢口、宮本裕向　ＶＳ　葛西純、石川修司、竹田誠志、ブラックめんそーれ

　▼タッグマッチ

箕浦康太、ＫＡＩ　ＶＳ　黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾

　▼ザ・リーヴＰＲＥＳＥＮＴＳ　ＬＩＭＩＴ　ＢＲＥＡＫ　８人タッグマッチ

モハメド　ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、大和田侑　ＶＳ　飯野雄貴、納谷幸男、高鹿佑也、松永智充

　▼市原グループ　ＰＲＥＳＥＮＴＳ　タッグマッチ

近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ　ＶＳ　土井成樹、佐藤光留

　▼大隅興業　ＰＲＥＳＥＮＴＳ　頑張れ！西村修！！　６人タッグマッチ

越中詩郎、西村修、新崎人生　ＶＳ　長井満也、井上雅央、土方隆司