ジャイアント馬場さん「没２５年追善」＆「太陽ケア引退」＆「木原アナ３５周年記念」興行…「越中詩郎＆西村修＆新崎人生」トリオ結成…来年１・３１後楽園
木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は１２日、１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（来年１月３１日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。
大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが務める。
大会は全６〜７試合を予定。この日、発表された第三弾カードは、全日本プロレスの世界ジュニア王者・土井成樹が佐藤光留と組んで近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩと対戦する。
さらにがん闘病中の西村修が越中詩郎、新崎人生とトリオを結成し、長井満也、井上雅央、土方隆司と対戦する。また大日本プロレスの野村卓矢の参戦が決定した。
◆来年１・３１ジャイアント馬場没２５年追善大会決定カード
▼和田京平レフェリーデビュー５０周年記念 太陽ケア引退試合 ６人タッグマッチ
太陽ケア、秋山準、鈴木みのる ＶＳ 丸藤正道、ＭＡＺＡＤＡ、小島聡
▼大仁田厚デビュー５０周年記念 スペシャルストリートファイト・トルネードバンクハウス８人タッグデスマッチ
大仁田厚、河上”ファイヤー”隆一、雷神矢口、宮本裕向 ＶＳ 葛西純、石川修司、竹田誠志、ブラックめんそーれ
▼タッグマッチ
箕浦康太、ＫＡＩ ＶＳ 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾
▼ザ・リーヴＰＲＥＳＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ８人タッグマッチ
モハメド ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、大和田侑 ＶＳ 飯野雄貴、納谷幸男、高鹿佑也、松永智充
▼市原グループ ＰＲＥＳＥＮＴＳ タッグマッチ
近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ ＶＳ 土井成樹、佐藤光留
▼大隅興業 ＰＲＥＳＥＮＴＳ 頑張れ！西村修！！ ６人タッグマッチ
越中詩郎、西村修、新崎人生 ＶＳ 長井満也、井上雅央、土方隆司