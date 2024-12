銀座コージーコーナーに、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトが登場。

着物姿の「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」と一緒に新年をお祝いできる「<ディズニー>新春スイーツバッグ(12個入)」が販売されます☆

銀座コージーコーナー「<ディズニー>新春スイーツバッグ(12個入)」

価格:1,080円(税込)

販売期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月中旬頃

内容:バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、ミッキーアイコン柄クッキー 5個、焼きショコラ(いちごショート)2個

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー店舗

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません

銀座コージーコーナーで人気のディズニーデザインスイーツギフトに、2025年版お正月限定デザインが登場!

ミッキーアイコン柄クッキーに個包装紙がかわいい焼きショコラ、風味豊かに焼き上げた自慢のマドレーヌ2種と、バラエティ豊かにアソートされます。

バッグのデザインは、おめでたい朱色を背景に「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」と「ドナルドダック」と「デイジーダック」を着物姿でプリント。

裏面には伝統的な和の紋様に、ミッキーアイコン柄などを組み合わせ、和モダンなデザインに仕上げられています。

家族が集まる年末年始の団らんや新年のごあいさつなど、幅広いシーンで活躍してくれる焼き菓子ギフト。

銀座コージーコーナーにて2024年12月26日より販売される「<ディズニー>新春スイーツバッグ(12個入)」の紹介でした☆

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

