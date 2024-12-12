NHKÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ç¡ÖÆü´ÚÎ¾Êý¤«¤é¹³µÄ¡Ä¡×¡ÖÄ«Á¯¿ÍµÔ»¦¤ò»Ï¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡×34ºÐ´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¶ìÇº
½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±é¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¶ìÇº¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Î¡ÈAV¿Ê½ÐÀâ¡É
12·î11ÆüÌë¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÊì¹ñÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡£
¤³¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡ÖNHK¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï20%¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ½¸ÊüÁ÷¤Ë¤â½Ð¤ëÍ½Äê¤À¡£±¿¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºîÂ¦¤«¤é´Ú¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îò»Ë¤ä°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÃÊ³¬¤«¤éÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÏÃ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÂæÏÑ¿Í¤Ë¤³¤ÎÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢Ä«Á¯¿ÍµÔ»¦¤ò½é¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç°ÕÌ£¿¼¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢NHK¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤âÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¤«¤é¤â¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä«Á¯¿Í¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¸¶ÇúÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤É¤òÊÛ¸î¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç°ÕÌ£¿¼¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³§¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£2013Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÎø°¦¤Î²¹ÅÙ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤À¤±¤Î¥é¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Á¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ÆÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÀ±¡Ù¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Á±³¤Ä¤¤ÏÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø°¦¤ÎÀûÎ§¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¡£2024Ç¯ÅÙÁ°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè110ºîÌÜ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦ÖÃ¹á½Ê¡Ê¤µ¤¤¡¦¤³¤¦¤·¤å¤¯¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£