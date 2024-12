米ロックバンド、イマジン・ドラゴンズの最新アルバム『ルーム』収録のシングル「Take Me to the Beach」に、歌い手・Adoの参加が決定した。本楽曲は、彼らが同曲で制作してきた4つのリミックス・シリーズの最終版となり、16日に世界同時配信となる。イマジン・ドラゴンズは自身のSNSで「『Take Me to the Beach』の僕らの最後の海外フィーチャリングとして、才能あふれるAdoが参加します」とコメントし、リリースを解禁した。今回の発表に世界中のファンからも、Adoとのコラボレーションが待ちきれないという声が多く寄せられ、早速話題を集めている。同時に、各配信プラットフォームでのプリセーブが開始となった。