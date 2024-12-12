フェイエノールトvsスパルタ・プラハ 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第6節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 4-2(前半3-1)スパルタ・プラハ
<得点者>
[フ]G. Trauner(8分)、Igor Paixão(10分)、A. Hadj Moussa(30分)、サンティアゴ・ヒメネス(63分)
[ス]Albion Rrahmani(42分)、オウンゴール(79分)
<警告>
[フ]サンティアゴ・ヒメネス(51分)
[ス]P. Vindahl(10分)、A. Sørensen(37分)、M. Vitík(53分)、J. Zelený(90分)
観衆:45,000人
フェイエノールト 4-2(前半3-1)スパルタ・プラハ
<得点者>
[フ]G. Trauner(8分)、Igor Paixão(10分)、A. Hadj Moussa(30分)、サンティアゴ・ヒメネス(63分)
[ス]Albion Rrahmani(42分)、オウンゴール(79分)
<警告>
[フ]サンティアゴ・ヒメネス(51分)
[ス]P. Vindahl(10分)、A. Sørensen(37分)、M. Vitík(53分)、J. Zelený(90分)
観衆:45,000人