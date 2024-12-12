ドルトムントvsバルセロナ 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第6節】(ジグナル・イドゥナ・パルク)
ドルトムント 2-3(前半0-0)バルセロナ
<得点者>
[ド]セール・ギラシ2(60分、78分)
[バ]ラフィーニャ(52分)、フェラン・トーレス2(75分、85分)
<警告>
[ド]マルセル・ザビッツァー(42分)、フェリックス・ヌメチャ(51分)、ヤン・コウト(57分)、ラミ・ベンセバイニ(61分)
[バ]パウ・クバルシ(58分)、フェラン・トーレス(90分+2)
観衆:81,365人
└バルサは途中出場F・トーレスがチーム救う2発! 2度追いついたドルトムント制し、CLリーグフェーズ5連勝で2位浮上
ドルトムント 2-3(前半0-0)バルセロナ
<得点者>
[ド]セール・ギラシ2(60分、78分)
[バ]ラフィーニャ(52分)、フェラン・トーレス2(75分、85分)
<警告>
[ド]マルセル・ザビッツァー(42分)、フェリックス・ヌメチャ(51分)、ヤン・コウト(57分)、ラミ・ベンセバイニ(61分)
[バ]パウ・クバルシ(58分)、フェラン・トーレス(90分+2)
観衆:81,365人
└バルサは途中出場F・トーレスがチーム救う2発! 2度追いついたドルトムント制し、CLリーグフェーズ5連勝で2位浮上