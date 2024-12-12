１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．２９ドル（＋１．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５６．７ドル（＋３８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５６．２セント（＋１９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９５．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．６８（＋３．２１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．２９ドル（＋１．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５６．７ドル（＋３８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２５６．２セント（＋１９．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９５．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．６８（＋３．２１）
出所：MINKABU PRESS