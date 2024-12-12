¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³¤ò2.8Ëü¿Í¤¬±þ±ç¡¡Áê¼ê¤Ïà¥¢¥¤¥Äá¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï...
´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÑÈË¤Ë¸½¤ì¤ëà¥¢¥¤¥Äá¤ÈßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12·î10Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡ÖÊÝ¸îÇ¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê¡÷Cafe__Latte222¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î1Ëç¡£
ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ê¤¹¤®¤ëÇ¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ê¥Ë¥«¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬......¡£¡÷Cafe__Latte222¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿ÀÅÅÅµ¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×
2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Çà¥Ð¥Á¥Ð¥Áá¡ª¡¡¥·¥å¡¼¥ë¤ÇÌÌÇò¤¯¡¢¤Ä¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤À¡£
Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¡Ê¥á¥¹¡Ë¡£
¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀÅÅÅµ¤¤È¥Ð¥È¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï11Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ç»ô¤¤¼ç¤Î¡÷Cafe__Latte222¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â...
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10Æü¤Î¤ªÃë¤´¤í¡£
¤·¤«¤·¡¢¡÷Cafe__Latte222¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤è¤¯¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡£
È¯¸«»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡÷Cafe__Latte222¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥½¥Õ¥¡¤Ç¥¹¥ê¥¹¥ê¤ä¥´¥í¥´¥í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ë¤ã¤Ã¡ª¡ª¡Ù¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤½¤Á¤é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥é¥Æ¤¬ÀÅÅÅµ¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¡÷Cafe__Latte222¤µ¤ó¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÓ¤ò¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°¤¤ÀÅÅÅµ¤¤¹¤®¤ë......¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¾å¤Ç2Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê11ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÅÅÅµ¤·ù¤À¤è¤Í¡¼¡×
¡Ö¤½¤ó¤°¤é¤¤Ê¢Î©¤Ä¤Î¤¹¤²¤§¤ï¤«¤ë¡×
¡Ö²Ä°¦²á¤®¤ë...¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÇ÷ÎÏ¡×
¤Ê¤ª¡¢ÀÅÅÅµ¤¤È·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¡÷Cafe__Latte222¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÀÅÅÅµ¤¤Î²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÀÅÅÅµ¤¤òÅ»¤Ã¤ÆÌÓ¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»ä¤ÎÊý¤Ë¶á´ó¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥é¥Æ¤Á¤ã¤ó¡¢ÀÅÅÅµ¤¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£