１２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，ジェリビンズ<3070>，トーエル<3361>，菊池製作<3444>，ＣＲＥ<3458>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，セルソース<4880>，ＰＯＰＥＲ<5134>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，石井表記<6336>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，ＯＳＧコーポ<6757>，三井ハイテク<6966>，マクビープラ<7095>，さくらさく<7097>，Ｃａｓａ<7196>，サンオータス<7623>，トップカルチ<7640>，あさくま<7678>，菊池製作<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，カドスＣ<211A>，タイミー<215A>，ハートシード<219A>ほか

※東証グロース上場：ユカリア<286A>



出所：MINKABU PRESS