アイドルグループのメンバーや女優として活躍中の碧海りなさんがDVD『Blue Sea』(竹書房)の発売記念イベントを7日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 8月に八丈島で撮影した本作は、碧海りなさんが島にいる実家が旅館の女子高生役で東京から来た男の子にちょっかいを出してしまうストーリー。内容について「男の子がお風呂に入っている時に突撃したりしました。泡ブラは初めてやりました。どん

ログインして続きを読む

The post フレッシュアイドル・碧海りなが1stDVD「泡ブラは初めての経験で楽しかったです」 first appeared on GirlsNews.