本日の予定【経済指標】
【英国】
RICS住宅価格指数（11月）09:01
予想 N/A 前回 16.0%（RICS住宅価格指数)
【豪州】
雇用統計（11月）09:30
予想 3.3万人 前回 1.59万人（雇用者数)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 0.97万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 0.62万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【スイス】
中銀政策金利（2024年 第4四半期）17:30
予想 0.75% 前回 1.0%（スイス中銀政策金利)
【香港】
生産者物価指数（PPI）（2024年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 3.1%（3.0%から修正）（前年比)
鉱工業生産指数（2024年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（11月）18:30
予想 N/A 前回 -0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)
【ブラジル】
小売売上高（10月）21:00
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（12月）22:15
予想 3.15% 前回 3.4%（ECB政策金利)
予想 3.0% 前回 3.25%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 3.4% 前回 3.65%（ECB限界貸出ファシリティ)
【カナダ】
住宅建設許可（10月）22:30
予想 N/A 前回 11.5%（前月比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（11月）22:30
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）22:30
予想 N/A 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）
予想 N/A 前回 187.1万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります
RICS住宅価格指数（11月）09:01
予想 N/A 前回 16.0%（RICS住宅価格指数)
【豪州】
雇用統計（11月）09:30
予想 3.3万人 前回 1.59万人（雇用者数)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 0.97万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 0.62万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【スイス】
中銀政策金利（2024年 第4四半期）17:30
予想 0.75% 前回 1.0%（スイス中銀政策金利)
【香港】
生産者物価指数（PPI）（2024年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 3.1%（3.0%から修正）（前年比)
鉱工業生産指数（2024年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（11月）18:30
予想 N/A 前回 -0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)
【ブラジル】
小売売上高（10月）21:00
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（12月）22:15
予想 3.15% 前回 3.4%（ECB政策金利)
予想 3.0% 前回 3.25%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 3.4% 前回 3.65%（ECB限界貸出ファシリティ)
【カナダ】
住宅建設許可（10月）22:30
予想 N/A 前回 11.5%（前月比)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（11月）22:30
予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）22:30
予想 N/A 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）
予想 N/A 前回 187.1万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります