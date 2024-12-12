【英国】
RICS住宅価格指数（11月）09:01　
予想　N/A　前回　16.0%（RICS住宅価格指数)

【豪州】
雇用統計（11月）09:30　
予想　3.3万人　前回　1.59万人（雇用者数)
予想　4.2%　前回　4.1%（失業率)
予想　N/A　前回　0.97万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　0.62万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【スイス】
中銀政策金利（2024年 第4四半期）17:30　
予想　0.75%　前回　1.0%（スイス中銀政策金利)

【香港】
生産者物価指数（PPI）（2024年 第3四半期）17:30
予想　N/A　前回　3.1%（3.0%から修正）（前年比)

鉱工業生産指数（2024年 第3四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（11月）18:30
予想　N/A　前回　-0.7%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.7%（前年比)

【ブラジル】
小売売上高（10月）21:00
予想　N/A　前回　2.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ECB政策金利（12月）22:15
予想　3.15%　前回　3.4%（ECB政策金利)　
予想　3.0%　前回　3.25%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　3.4%　前回　3.65%（ECB限界貸出ファシリティ)

【カナダ】
住宅建設許可（10月）22:30
予想　N/A　前回　11.5%（前月比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（11月）22:30
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.3%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　N/A　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）22:30
予想　N/A　前回　22.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）
予想　N/A　前回　187.1万件（継続受給者数)

※予定は変更することがあります