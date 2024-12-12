【英国】

RICS住宅価格指数（11月）09:01

予想 N/A 前回 16.0%（RICS住宅価格指数)



【豪州】

雇用統計（11月）09:30

予想 3.3万人 前回 1.59万人（雇用者数)

予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)

予想 N/A 前回 0.97万人（正規雇用者数)

予想 N/A 前回 0.62万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)



【スイス】

中銀政策金利（2024年 第4四半期）17:30

予想 0.75% 前回 1.0%（スイス中銀政策金利)



【香港】

生産者物価指数（PPI）（2024年 第3四半期）17:30

予想 N/A 前回 3.1%（3.0%から修正）（前年比)



鉱工業生産指数（2024年 第3四半期）17:30

予想 N/A 前回 0.7%（前年比)



【南アフリカ】

生産者物価指数（PPI）（11月）18:30

予想 N/A 前回 -0.7%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.7%（前年比)



【ブラジル】

小売売上高（10月）21:00

予想 N/A 前回 2.1%（前年比)



【ユーロ圏】

ECB政策金利（12月）22:15

予想 3.15% 前回 3.4%（ECB政策金利)

予想 3.0% 前回 3.25%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 3.4% 前回 3.65%（ECB限界貸出ファシリティ)



【カナダ】

住宅建設許可（10月）22:30

予想 N/A 前回 11.5%（前月比)



【米国】

生産者物価指数（PPI）（11月）22:30

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.3%（0.0%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



新規失業保険申請件数（12/01 - 12/07）22:30

予想 N/A 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（11/24 - 11/30）

予想 N/A 前回 187.1万件（継続受給者数)



※予定は変更することがあります

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