　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円高の4万50円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40465.47円　　ボリンジャーバンド3σ
40050.00円　　12日夜間取引終値
39925.25円　　ボリンジャーバンド2σ
39420.00円　　5日移動平均
39385.02円　　ボリンジャーバンド1σ
39372.23円　　11日日経平均株価現物終値
39055.00円　　一目均衡表・転換線
38910.00円　　一目均衡表・基準線
38892.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38844.80円　　25日移動平均
38675.10円　　200日移動平均
38416.53円　　75日移動平均
38304.58円　　ボリンジャーバンド-1σ
37764.35円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37224.13円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース