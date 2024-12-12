日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比640円高の4万50円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40465.47円 ボリンジャーバンド3σ
40050.00円 12日夜間取引終値
39925.25円 ボリンジャーバンド2σ
39420.00円 5日移動平均
39385.02円 ボリンジャーバンド1σ
39372.23円 11日日経平均株価現物終値
39055.00円 一目均衡表・転換線
38910.00円 一目均衡表・基準線
38892.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38844.80円 25日移動平均
38675.10円 200日移動平均
38416.53円 75日移動平均
38304.58円 ボリンジャーバンド-1σ
37764.35円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37224.13円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40465.47円 ボリンジャーバンド3σ
40050.00円 12日夜間取引終値
39925.25円 ボリンジャーバンド2σ
39420.00円 5日移動平均
39385.02円 ボリンジャーバンド1σ
39372.23円 11日日経平均株価現物終値
39055.00円 一目均衡表・転換線
38910.00円 一目均衡表・基準線
38892.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38844.80円 25日移動平均
38675.10円 200日移動平均
38416.53円 75日移動平均
38304.58円 ボリンジャーバンド-1σ
37764.35円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37224.13円 ボリンジャーバンド3σ
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