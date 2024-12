人間の体内で奮闘する細胞などを擬人化して描く映画『はたらく細胞』(12月13日公開)より、本編映像の一部が公開された。舞台は、赤血球(永野芽郁)や白血球(好中球/佐藤健)が“はたらく”、日胡(芦田愛菜)の体内。ひょんなことからすり傷を追ってしまった日胡だが、その頃彼女の体の中では、傷によって出来た大きな穴の出現により、細胞たちが大パニックに。そんなピンチに駆けつけたのは、かわいすぎる救世主・血小板たちだった。

声を掛け合いながら慎重に階段を下りてくる血小板を、「待っていたぞ」と歓迎する白血球(好中球)。敬礼ポーズで「お疲れ様で〜す!」と声をそろえるその姿に、周りの細胞たちも思わず笑顔になるが、実はキュートな見た目に似合わずとても優秀な血小板。手元のタブレットでマクロファージ(松本若菜)の解説を聞いた赤血球は、「血管が損傷したときに集合し、止血してくれる」という血小板のはたらきを知ると同時に、すぐさまその高い能力を目の当たりにすることに。「よ〜し、行くよ!」というリーダー(マイカピュ)の掛け声で、すり傷の大穴に駆け寄る血小板たち。大勢の細胞たちがエールを送る中、フィブリン(血液の凝固に関わるタンパク質)を繋ぎ合わせ、瞬く間に血小板血栓の全体を覆い固めていく!一部始終を見守っていた赤血球は、小さな見た目で驚異的なはたらきっぷりを見せる血小板たちに大感激する。映画本編では、このあと赤血球と白血球が大変なことに!?SNSでは、公開前から早くも「実写版血小板ちゃんかわいすぎる…」「血小板ちゃんがちゃんと子役ってのがとても良い」「血小板ちゃんたちを演じるのがしっかり子役だったのでもうそれだけで一億点あげたい」など、ビジュアルを大絶賛する声が相次いでいる血小板役。本作にキラーT細胞役で出演している山本耕史も、お気に入りの細胞に「それはもう血小板ですね!かわいい!」と挙げるほど、血小板たちはファンも共演者をも魅了し続けている。そんな血小板役を演じているのは、リーダー役のマイカピュを始め、泉谷星奈(ドラマ『海のはじまり』)、湯本柚子(ドラマ 『テセウスの船』)、天野叶愛(映画 『インサイド・ヘッド2』日本語版声優)、佐藤恋和(映画『おまえの罪を自白しろ』)、石塚七菜子(NHK食育番組『ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン』)、英茉(『放課後カルテ』)、大迫鈴(映画『劇場版アクマゲーム 最後の鍵』)、堂口環那(NHKドラマ『大奥 医療篇』)、原春奈(NHK大河ドラマ『光る君へ』、磯村アメリ(NHK連続テレビ小説「おむすび」)など、話題作に出演してきた子役オールスターズ。いずれも数百人のオーディションの中から選ばれた精鋭ぞろいだ。撮影現場では、マイカいわく「撮影現場で佐藤さんが小さい血小板の子を肩車してくれたり、永野さんは一緒に写真を撮ってくれたり、すごくやさしかった」という。同映画は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ漫画『はたらく細胞』(著者:清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載)と、スピンオフ作品『はたらく細胞BLACK』(著者:原田重光・初嘉屋一生・清水茜、講談社「モーニング」所載)が原作。監督は、屈指のヒットメーカー武内英樹(『翔んで埼玉』『テルマエ・ロマエ』)。アクション演出は大内貴仁(『るろうに剣心』『幽☆遊☆白書』)。CG制作は日本最高峰の技術を持つ白組が担当している。(C)清水茜/講談社(C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社(C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C)2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.