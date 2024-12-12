¡ÚMLB¡Û¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÏÏÃ¤¹¤À¤í¤¦¡×¥É¥¸¥ãー¥¹´´Éô¡¢³ÍÆÀ¤Ø¡È¸å²¡¤·¡É´üÂÔ¡¡¡Ö°Õ¸«¤Î¶¦Í¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¡×¤È¶¯Ä´
9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤¬Àµ¼°¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÍ¥Àè»ö¹à¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¢£¡ÖµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÍ¥Àè»ö¹à¡×
¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÈà¡Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤ÊºÇÍ¥Àè»ö¹à¤À¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²æ¡¹¤ÏÃ»´üÅª¡¢Ä¹´üÅª¤ËÈà¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Åê¼ê¿Ø¤ä¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤·¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ïº£µ¨½ªÈ×¤Ëº´¡¹ÌÚ¤òÄ¾ÀÜ»ë»¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«1²ó¤Ç¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Á¤ÎÂ®µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¥á¥¸¥ãー¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤µå¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¤Û¤«¥ä¥ó¥ー¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤â³ÍÆÀ¥ìー¥¹»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï»Õ¾¢Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤è¤ê¤âËÜÌ¿°·¤¤¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¤¿¤À¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤âÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¤¤¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ª¤ê¡¢Æ±»á¤Ï¡ÖÈà¤é¡ÊÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¿§¡¹ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÏÃ¤¹¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍ±×¤Ê¤Ï¤º¤À¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Î¡È¸å²¡¤·¡É¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÆ±»á¤Ï¡ÖÈà¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹¤âÈà¤¬ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤òÊ³¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Î¿·Å·ÃÏËÜÌ¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤éÂ¾µåÃÄ¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤«¤ï¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö²øÊª±¦ÏÓ¡×¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£