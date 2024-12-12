¥Æ¥ìÄ«¡¦»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡¡³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¤³¤È¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¡Ö¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¹Ãæ¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÀÎ¤Î¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ö¡¼¥à¤À¤«¤éÃå¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë¡×¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤ò1¶Ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³¹Ãæ¤Ç90Ç¯Âå¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤«¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ4000±ß¤À¤Ã¤¿¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï3Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¡¢ÀµÄ¾¡È¤½¤ÎÁª¼ê¤òÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ã¼Ô¤¬¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º±ÊÌî¤¬¡Ö¤É¤¦»×¤¦?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡20Ç¯Á°¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤¬¼ñÌ£¤Ç¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î»°Ã«¥¢¥Ê¡£¡Ö²¿¤¬Ê¢Î©¤Ä¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã±½ã¤Ç¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¡È¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Æ¡¹¤ËÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë·Á¤Ç¥°¥Ã¥º¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¤½¤ì¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤ÆÀäÂÐÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¢¤¬Î©¤Ä¡×¤ÈÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤â¡¢¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£