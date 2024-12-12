¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡Û¡ÖÅìÌî·½¸ã¤òÇúÎ®¡Ê¥Ð¥º¡Ë¤é¤»¤í¡ª¡×ÀË¤·¤¯¤âÁª³°¤À¤±¤É¡ÄÊÔ½¸Éô°÷¤¿¤Á¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¥¿¥¤¥È¥ë7Áª
¡Ò¡ÚºÇÍ¥½¨¾ÞÈ¯É½¡ÛÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¥·¥ê¡¼¥º°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª¡¡±þÊçÁí¿ô2Ëü9000·ï¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤â¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤ÎÂç¿Íµ¤¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î10ºîÌÜ¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÍæÀû¡ÙÊ¸¸ËÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖÅìÌî·½¸ã¤òÇúÎ®¡Ê¥Ð¥º¡Ë¤é¤»¤í¡ª¡×¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2Ëü9000¸ÄÄ¶¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡Â¿¿ô¤Î±þÊçºî¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀË¤·¤¯¤âÁª³°¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¼Â¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½¨°ï¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤ò¡¢Áª¹ÍÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë7Áª¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¾Ð¤¤¤Î±ü¤ËÀø¤à¿Í´Ö¿´Íý¡½¡½¿´Àö¤¦¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë¡¿¿´±£¤¦¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë
¾Ð¤¤¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¡Ä¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖKY¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ö¿´Àö¤¦¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¤¿¤³¤Î¿²ÊÖ¤ê¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ö¿´±£¤¦¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤ò´ê¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¿¼¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¦¤³¤È¤Ç¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¡Ö¿´Àö¤¦¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë¡×¤È¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¿´±£¤¦¡Ê¤ï¤é¤¦¡Ë¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤Î±ü¤ËÀø¤à¿Í´Ö¿´Íý¤ò¿¼¤¯ÆÍ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÎÉ¿´¤ÈÉü½²¿´¤Î¶¹´Ö¤Ç¡½¡½»ä·º¤¯¡Ê¤µ¤Ð¤¯¡Ë
¡Ö»ä·º¤¯¡Ê¤µ¤Ð¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖUR-Z¡×¤µ¤ó¡£
¡¡Ë¡¤ÇºÛ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÅª¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤ë¡Ö»ä·º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤âÎÑÍýÅª¤Ë¤âµö¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô´¶¾ð¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Ï¿Í¤òºÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤À¤¬¡Ä¡×¤ÈÎÉ¿´¤ÈÉü½²¿´¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¿´¤Î°Ç¤ò±Ô¤¯Ù±¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
£»×¹Í¤ÎÃÙ¸úÀ¤Ë¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤ë¡½¡½ÀÄÎÓ¸éÉ×¿Í¤ë¡Ê¤ß¤»¤¹¤°¤ê¡¼¤ó¤¢¤Ã¤×¤ë¡Ë
¡ÖÀÄÎÓ¸éÉ×¿Í¤ë¡Ê¤ß¤»¤¹¤°¤ê¡¼¤ó¤¢¤Ã¤×¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ô¤í¤Ô¤í¡×¤µ¤ó¡£
¡Ö¤¢¤ª¤ê¤ó¤´¤Õ¤¸¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î¸ì´¶¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¸ìÉ½µ¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ë¡Ä¤³¤Î»×¹Í¤ÎÃÙ¸úÀ¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMrs.¡×¤ò¡ÖÉ×¿Í¡×¤ÈÌõ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥»¥ó¥¹È´·²¤Ç¤¹¡£
¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿°¦¤·¤µ¤ÎÉ½¸½¡½¡½Ç°¦¤ë¡Ê¤â¤Õ¤ë¡Ë
¡ÖÇ°¦¤ë¡Ê¤â¤Õ¤ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ý¤¿¤¡¤¸¤å¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Õ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°»ì¤Ç¤Î±þÊç¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ç¤Ë°ìÈÌÍÑ¸ì¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î´Á»ú¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¿¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°»ì¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤â¤Õ¡Á¡×¤È¿¨¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¡¢ÂÐ¾Ý¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤è¤ê¶¯¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ¡×¤È¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Õ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸¤°¦¤ë¡×¡ÖÅÆ°¦¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë´Á»ú¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÌÄ¤À¼¡½¡½Àæ½ª¤ë¡Ê¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
¡ÖÀæ½ª¤ë¡Ê¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤«¤¿¤³¤È¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î±þÊçºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤Î±þÊç¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã»¤¤¿ÍÀ¸¡ÊÀæÀ¸¡Ë¤Î½ª¤ï¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÀæ½ª¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËºÇ¤â´¶¤¸Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¥»¥ß¤¬¡¢ÎÏ¿Ô¤¤ëÄ¾Á°¤ËºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÌÄ¤À¼¤ò¾å¤²¤ëÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¶ÛÄ¥´¶¤òºÇ¤â¤è¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢Áª½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¦¶çÅÀ1¤Ä¤Ç¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¡½¡½°Ò°µ¤ë¡£¡Ê¥Þ¥ë¥Ï¥é¤ë¡Ë
¡Ö¥Ú¥³¥Ý¥óÀ±¿Í¡×¤µ¤ó¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö°Ò°µ¤ë¡£¡Ê¥Þ¥ë¥Ï¥é¤ë¡Ë¡×¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤óÊÔ½¸Éô°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤ÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¶çÅÀ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°Ò°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Á»ú¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¡£¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
§ÇÈ´Ö¤Î°ìçÛ¡Ê¤¤¤Ã¤½¤¦¡Ë¤ËÍÉ¤ì¤ë¿´¡½¡½Ð¨乀¤à¡Ê¤Ê¤ä¤à¡Ë
¡ÖÐ¨乀¤à¡Ê¤Ê¤ä¤à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤ò±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¤æ¤¤¡×¤µ¤ó¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ö²¿¤ÈÆÉ¤à¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÐ¨¡×¡Ê¤Ø¤Ä¡Ë¤È¡Ö乀¡×¡Ê¤Û¤Ä¡Ë¤Ï½ñÆ»ÍÑ¸ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìº¸Ê§¤¤¡¢±¦Ê§¤¤¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÐ¨乀¡×¡Ê¤Ø¤Ä¤Û¤Ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®½®¤¬ÇÈ´Ö¤ËÉº¤¦¤µ¤Þ¡×¤òÉ½¤¹½Ï¸ì¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¯¥¤¥ºYouTuber¤Ç¤¢¤ëQuizKnock¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸´Á»ú¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÇÏ¤Î¤æ¤¤¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤è¤êÁ°¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º½Ï¸ì¤ÎÃÎ¼±¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾®½®¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤Ë¿ÍÊª¤ÎÍÉ¤ì¤ë¿´¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö¤Ê¤ä¤à¡×¤ÈÆÉ¤ß¤¬¤Ê¤òÅö¤Æ¤¿È¯ÁÛ¤Ï¤ª¸«»ö¡£¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤Ï¡¢±þÊçºîÉÊ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎË¤«¤µ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØÍÆµ¿¼Ôx¤Î¸¥¿È¡Ù¤ò´Þ¤à¡¢Îß·×1500ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÅòÀî³Ø¤ò±é¤¸¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´10ºîÃæ¡¢Ã»ÊÓ½¸¤Ï¡ØÃµÄå¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¡ØÍ½ÃÎÌ´¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¤Î¶ìÇº¡Ù¡ØµõÁü¤ÎÆ»²½»Õ¡Ù¤Î4ºî¡£¤Þ¤¿¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÍæÀû¡Ù¤Ë¤ÏÃ»ÊÓ¡Ö½ÅÌ¿¤ë¡Ê¤«¤µ¤Ê¤ë¡Ë¡×¤¬ÆÃÊÌ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¬¥ê¥ì¥ª¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÊÓ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë