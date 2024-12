情報が公開されると話題沸騰、Xのトレンドにも入った『たべっ子どうぶつ』の映画化。特報映像とティザービジュアルが公開された。1978年の発売開始より長らく愛され続けている国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されるギンビス社のロングセラー商品。パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクター商品は、近年若者を中心に爆発的人気を誇り、多くのグッズが発売されてきた。映像化を望む声が世界中から上がる中、満を持して映画『たべっ子どうぶつTHE MOVIE』として初映像化、2025年5月1日(木)に新宿バルト9ほか全国にて映画の公開が決定した。

この度、本作の最新映像となる特報映像とティザービジュアルが公開された。先日公開された特別動画で主人公のらいおんくんが初めて動き、その可愛らしさに世界中のたべっ子ファンの心を鷲掴みにしてきた映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』、今回の特報映像では、らいおんくんのほかにパッケージでお馴染みのぞうくん、かばちゃん、さるくん、うさぎちゃん、ねこちゃん、きりんちゃん、わにくん、ひよこちゃんが登場し、さらに映画オリジナルの新キャラクターぺがさすちゃんも交え、泣いて笑って暴れ回る!世界滅亡のピンチを救おうと奮闘する、 ”かわいい” だけが取り柄の「たべっ子どうぶつ」たちのおかしな大冒険。そのかわいいルックスからは想像もできない機敏で激しいアクションで、街をダッシュし、気球やバイクに乗り込み、数々のピンチに直面しながらも、 ”かわいい” を武器に未知なる敵に果敢に立ち向かうたべっ子どうぶつたちの姿が。最後には、おなじくギンビスのロングセラー商品である「アスパラガス」を手に敵に立ち向かおうとするも、「短っ!」とナレーションで突っ込まれるらいおんくんのコミカルな姿も映され、笑いを誘う。さらに、11月に初お披露目され「ぺがさすちゃん、どこから見てもキュート」「可愛すぎてニコニコになっちゃった」「色味もお顔も可愛い」など話題沸騰となった新キャラ・ぺがさすちゃんも登場、空を駆けながら戦う凛々しい姿に今後の活躍への期待が高まる。あわせて公開されたティザービジュアルでは、地上へ真っ逆さま、宙に放りだされはやくも大ピンチな「たべっ子どうぶつ」たちの姿。しかしよく見ると、らいおんくん、ぺがさすちゃん、ひよこちゃん、きりんちゃんの必死さをよそに、ぞうくんは熱心に読書、うさぎちゃんはねこちゃんとスマホで自撮り中、落下しながらも余裕のポーズでお昼寝中のわにくんに、ちょっと喜んでる様子? なかばちゃん、なぜかカメラ目線のさるくんなど、戦闘力ゼロ! 緊張感ゼロ! のキャラクターの個性が色濃く表れたポスターとなっている。らいおんくんたちは力を合わせてこの世界のピンチを救うことができるのか!? ハラハラドキドキ、手に汗握るおかしな大冒険が期待できるビジュアルとなっている。さらに、現在映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の前売券(ムビチケカード)が発売中。バター味の「たべっ子どうぶつ」パッケージをそのままムビチケカードにしたようなデザインがポイントだ。特典は、らいおんくん、ぞうくん、ぺがさすちゃんなど登場キャラクターたちが描かれた【たべっ子MOVIE戦闘力ゼロ?ステッカー】。どのキャラクターのステッカーがゲットできるかは、お楽しみ。また、ムビチケオンラインでは、ムビチケカードのデザインの壁紙がゲットできる。今後の情報にも目が離せない映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』、お楽しみに。(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会