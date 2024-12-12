青柳亮生（右端）

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　全日本プロレスは１２日、今月３１日に代々木第２体育館で行うザ・リーヴ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ「ゼンニチ大晦日　２０２４」の全対戦カードを発表した。

　「左前十字靭帯、半月板、内側靭帯損傷」で今年２月から欠場していた元世界ジュニア王者・青柳亮生が１０か月ぶりに復帰。兄の青柳優馬との「青柳ブラザーズ」で「世界最強タッグ　２０２４」で準決勝に進出した本田竜輝、綾部蓮と対戦する。

　◆１２・３１代々木大会全対戦カード

　▼三冠ヘビー級選手権

王者・デイビーボーイ・スミスＪｒ．　ｖｓ　挑戦者・斉藤ジュン

　▼アジアタッグ選手権

王者組・安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ　ｖｓ　挑戦者組・宮原健斗、井上凌

　▼シングルマッチ

田村男児　ｖｓ　関本大介

　▼青柳亮生復帰戦　タッグマッチ

青柳優馬、青柳亮生　ｖｓ　本田竜輝、綾部蓮

　▼大晦日だよ全日ジュニア　６人タッグマッチ

ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、長尾一大心　ｖｓ　宮本裕向、立花誠吾、阿部史典

　▼第５２回　紅白プロレス合戦　６人タッグマッチ

【紅組】斉藤レイ、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤　ｖｓ　【白組】大森北斗、サイラス、ジャック・ケネディ

　▼ゼンニチ大晦日ランブル　２０２４（出場選手は決定次第発表）