全日本プロレス「大みそか」代々木大会「全カード決定」 青柳亮生「１０か月ぶり復帰戦」で兄・優馬とタッグ…本田竜輝＆綾部蓮と対戦
全日本プロレスは１２日、今月３１日に代々木第２体育館で行うザ・リーヴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ「ゼンニチ大晦日 ２０２４」の全対戦カードを発表した。
「左前十字靭帯、半月板、内側靭帯損傷」で今年２月から欠場していた元世界ジュニア王者・青柳亮生が１０か月ぶりに復帰。兄の青柳優馬との「青柳ブラザーズ」で「世界最強タッグ ２０２４」で準決勝に進出した本田竜輝、綾部蓮と対戦する。
◆１２・３１代々木大会全対戦カード
▼三冠ヘビー級選手権
王者・デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 挑戦者・斉藤ジュン
▼アジアタッグ選手権
王者組・安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ 挑戦者組・宮原健斗、井上凌
▼シングルマッチ
田村男児 ｖｓ 関本大介
▼青柳亮生復帰戦 タッグマッチ
青柳優馬、青柳亮生 ｖｓ 本田竜輝、綾部蓮
▼大晦日だよ全日ジュニア ６人タッグマッチ
ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、長尾一大心 ｖｓ 宮本裕向、立花誠吾、阿部史典
▼第５２回 紅白プロレス合戦 ６人タッグマッチ
【紅組】斉藤レイ、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤 ｖｓ 【白組】大森北斗、サイラス、ジャック・ケネディ
▼ゼンニチ大晦日ランブル ２０２４（出場選手は決定次第発表）