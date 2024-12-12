ÃæÆü¡¦À¶¿å¡Ö¤â¤·¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥é¥¤¥Ç¥ë°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡×ÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê
¡¡¥é¥¤¥Ç¥ëÎ®½Ð¤Ç¤âÇ¤¤»¤í¡ª¡¡ÃæÆü¡¦À¶¿å¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç4500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð9500Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï60»î¹ç¤Ç3¾¡1ÇÔ36¥Û¡¼¥ë¥É1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦40¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¡£ÀäÂÐ¼é¸î¿À¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèµ¨¤Ï¥é¥¤¥Ç¥ë¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ë¤¬¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤â¤·¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿ô»ú¤â°õ¾Ý¤â¥é¥¤¥Ç¥ë°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¸å¤í¤ÎÅê¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢°ìÈÖ¤ÏÍÞ¤¨¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸½ÃÏÊóÆ»¤Ï¡Öµð¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤òºÇ½ªÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤Ë¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤25ºÐ±¦ÏÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£9·î23Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥ë¥É°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³Åº¡¡À²¼£¡Ë