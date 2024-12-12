¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÀîÉ¢ÂÀ³Í¤ê¼ºÇÔ¡¡£Æ£ÁÏ¢ÇÔ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ïà°ú¤Äù¤áá¸ú²Ì¤ò¶¯Ä´
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ò£±£±Æü¤ËÈ¯É½¡£ÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£¥ª¥Õ¤Îµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿Âç»³¤Î³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÏ¢ÇÔ¡×¤òµÊ¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÎÂç¹õÃì¡¦¿ûÌî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Î¤¿¤áº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡£¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢½½Ê¬¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀÐÀî¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£»ÄÎ±¤òµá¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò´Þ¤à£µµåÃÄ¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Öµð¿Í¡¦ÀÐÀî¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤â¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤³¤ÏÊä¶¯¤À¤Ã¤¿¤ê¿·ÀïÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÂç¤¤Ê¸í»»¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µåÃÄÆâ¤«¤é¤Ï°Õ³°¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ÝÂê¤Î·êËä¤á¤ÏÉ¬Í×¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ¥À¥á¥À¥á¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡¢£Æ£ÁÀïÀþ¤ÇÊä¶¯¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÈá´Ñ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤ËËÜµ¤¤Ç²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½ÍÀïÎÏ¤Ë¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¶¥Áè°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤éÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤È±£¤µ¤ì¤¿ÌÜÅª¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÃ¥²ó¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔÂà¡££²£°£±£²Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤ÏÍèµ¨¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êä¶¯ÀïÎ¬¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¤Êá¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£