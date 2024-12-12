アーセナルvsモナコ スタメン発表
[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 50 Z. Monlouis
DF 61 J. Robinson
DF 76 A. Heaven
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[モナコ]
先発
GK 1 ラドスワフ・マイェツキ
DF 2 バンデルソン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 22 モハメド・サリス
MF 7 エリース・ベン・セギル
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 15 ラミン・カマラ
MF 88 スングトゥ・マガサ
FW 36 ブレール・エンボロ
控え
GK 16 フィリップ・ケーン
GK 50 ヤン・リエナール
DF 4 ジョルダン・テゼ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 8 エリオット マタゾ
MF 18 南野拓実
MF 44 S. Nibombé
FW 21 ジョージ・イレニケナ
FW 41 L. Michal
FW 46 J. Tincrès
監督
アディ・ヒュッター
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 50 Z. Monlouis
DF 61 J. Robinson
DF 76 A. Heaven
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[モナコ]
先発
GK 1 ラドスワフ・マイェツキ
DF 2 バンデルソン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 22 モハメド・サリス
MF 7 エリース・ベン・セギル
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 15 ラミン・カマラ
MF 88 スングトゥ・マガサ
FW 36 ブレール・エンボロ
控え
GK 16 フィリップ・ケーン
GK 50 ヤン・リエナール
DF 4 ジョルダン・テゼ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 8 エリオット マタゾ
MF 18 南野拓実
MF 44 S. Nibombé
FW 21 ジョージ・イレニケナ
FW 41 L. Michal
FW 46 J. Tincrès
監督
アディ・ヒュッター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります