[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 トーマス・パーティ

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 49 M. Lewis-Skelly

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 50 Z. Monlouis

DF 61 J. Robinson

DF 76 A. Heaven

MF 20 ジョルジーニョ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

[モナコ]

先発

GK 1 ラドスワフ・マイェツキ

DF 2 バンデルソン

DF 5 ティロ・ケーラー

DF 12 カイオ・エンヒキ

DF 22 モハメド・サリス

MF 7 エリース・ベン・セギル

MF 10 アレクサンドル・ゴロビン

MF 11 マグネス・アクリウシェ

MF 15 ラミン・カマラ

MF 88 スングトゥ・マガサ

FW 36 ブレール・エンボロ

控え

GK 16 フィリップ・ケーン

GK 50 ヤン・リエナール

DF 4 ジョルダン・テゼ

DF 20 カッソム・ワタラ

MF 8 エリオット マタゾ

MF 18 南野拓実

MF 44 S. Nibombé

FW 21 ジョージ・イレニケナ

FW 41 L. Michal

FW 46 J. Tincrès

監督

アディ・ヒュッター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります