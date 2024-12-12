[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](スタディオン・フェイエノールト)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 27 A. Milambo

FW 14 Igor Paixão

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 64 I. Ka

DF 3 T. Beelen

DF 15 F. González

DF 16 ウーゴ・ブエノ

MF 6 R. Zerrouki

MF 10 C. Stengs

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 38 イブラヒム・オスマン

監督

ブライアン プリスケ

[スパルタ・プラハ]

先発

GK 1 P. Vindahl

DF 25 A. Sørensen

DF 33 エリアス コボー

DF 41 M. Vitík

MF 4 M. Solbakken

MF 6 K. Kairinen

MF 18 L. Sadílek

MF 28 T. Wiesner

MF 32 M. Ryneš

FW 10 Albion Rrahmani

FW 14 ヴェリコ ビルマンチェヴィッチ

控え

GK 24 ヴォイテック・ヴォレル

DF 2 M. Suchomel

DF 5 M. Ross

DF 27 F. Panák

DF 30 J. Zelený

DF 54 L. Penxa

MF 8 ダビド・パヴェルカ

MF 20 カジム ラチ

MF 21 ヤクブ ペシェク

MF 29 E. Krasniqi

FW 7 V. Olatunji

FW 11 I. Tuci

監督

Lars Friis

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります