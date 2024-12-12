フェイエノールトvsスパルタ・プラハ スタメン発表
[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](スタディオン・フェイエノールト)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 64 I. Ka
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
[スパルタ・プラハ]
先発
GK 1 P. Vindahl
DF 25 A. Sørensen
DF 33 エリアス コボー
DF 41 M. Vitík
MF 4 M. Solbakken
MF 6 K. Kairinen
MF 18 L. Sadílek
MF 28 T. Wiesner
MF 32 M. Ryneš
FW 10 Albion Rrahmani
FW 14 ヴェリコ ビルマンチェヴィッチ
控え
GK 24 ヴォイテック・ヴォレル
DF 2 M. Suchomel
DF 5 M. Ross
DF 27 F. Panák
DF 30 J. Zelený
DF 54 L. Penxa
MF 8 ダビド・パヴェルカ
MF 20 カジム ラチ
MF 21 ヤクブ ペシェク
MF 29 E. Krasniqi
FW 7 V. Olatunji
FW 11 I. Tuci
監督
Lars Friis
※29:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 64 I. Ka
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 16 ウーゴ・ブエノ
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
[スパルタ・プラハ]
先発
GK 1 P. Vindahl
DF 25 A. Sørensen
DF 33 エリアス コボー
DF 41 M. Vitík
MF 4 M. Solbakken
MF 6 K. Kairinen
MF 18 L. Sadílek
MF 28 T. Wiesner
MF 32 M. Ryneš
FW 10 Albion Rrahmani
FW 14 ヴェリコ ビルマンチェヴィッチ
控え
GK 24 ヴォイテック・ヴォレル
DF 2 M. Suchomel
DF 5 M. Ross
DF 27 F. Panák
DF 30 J. Zelený
DF 54 L. Penxa
MF 8 ダビド・パヴェルカ
MF 20 カジム ラチ
MF 21 ヤクブ ペシェク
MF 29 E. Krasniqi
FW 7 V. Olatunji
FW 11 I. Tuci
監督
Lars Friis
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります