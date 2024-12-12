ドルトムントvsバルセロナ スタメン発表
[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 20 マルセル・ザビッツァー
FW 9 セール・ギラシ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 2 ヤン・コウト
DF 42 A. Kabar
DF 47 E. Benkara
MF 13 パスカル・グロス
MF 38 キエル・ベッチェン
MF 46 A. Azhil
FW 21 ドニエル・マーレン
FW 27 カリム・アデイェミ
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 23 エムレ・ジャン
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 20 マルセル・ザビッツァー
FW 9 セール・ギラシ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 2 ヤン・コウト
DF 42 A. Kabar
DF 47 E. Benkara
MF 13 パスカル・グロス
MF 38 キエル・ベッチェン
MF 46 A. Azhil
FW 21 ドニエル・マーレン
FW 27 カリム・アデイェミ
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります