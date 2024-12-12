[12.11 欧州CLリーグフェーズ第6節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

DF 23 エムレ・ジャン

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 7 ジョバンニ・レイナ

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 20 マルセル・ザビッツァー

FW 9 セール・ギラシ

FW 16 ジュリアン・デュランビル

FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

GK 35 マルセル・ロトカ

DF 2 ヤン・コウト

DF 42 A. Kabar

DF 47 E. Benkara

MF 13 パスカル・グロス

MF 38 キエル・ベッチェン

MF 46 A. Azhil

FW 21 ドニエル・マーレン

FW 27 カリム・アデイェミ

FW 37 C. Campbell

監督

ヌリ シャヒン

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 26 Ander Astralaga

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります