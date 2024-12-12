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FW 73 F. Camarda
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GK 77 I. Guteša
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DF 24 N. Djiga
DF 66 Seol Young-Woo
DF 70 O. Mimović
MF 6 ¥é¥Ç¡¦¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á
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MF 21 T. Elšnik
MF 27 Milson
MF 55 A. Maksimović
FW 9 C. Ndiaye
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GK 1 ¥Þ¥ë¥³ ¥¤¥ê¥Ã¥Á
GK 18 O. Glazer
DF 23 ¥ß¥é¥ó ¥í¥Ç¥£¥Ã¥Á
DF 25 S. Leković
DF 33 V. Drkušić
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MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë ¥«¥¿¥¤
MF 22 Dálcio
MF 32 L. Ilić
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