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GK 16 ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó

DF 2 ¥À¥Ó¥Ç¡¦¥«¥é¥Ö¥ê¥¢

DF 19 ¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

DF 28 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦

DF 46 ¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¬¥Ã¥Ó¥¢

MF 8 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯

MF 10 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó

MF 14 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹

MF 29 ¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê

MF 80 ¥æ¥Ì¥¹¡¦¥à¥µ

FW 7 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿

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GK 57 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¨¥Ã¥í

GK 96 L. Torriani

DF 22 ¥¨¥á¥ë¥½¥ó

DF 23 ¥Õ¥£¥«¥è¡¦¥È¥â¥ê

DF 31 ¥¹¥È¥é¥Ò¥Ë¥ã¡¦¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á

MF 42 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥Æ¥é¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Î

FW 21 ¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼

FW 73 F. Camarda

FW 90 ¥¿¥ß¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à

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GK 77 I. Guteša

DF 5 ¥¦¥í¥·¥å ¥¹¥Ñ¥¤¥Ã¥Á

DF 24 N. Djiga

DF 66 Seol Young-Woo

DF 70 O. Mimović

MF 6 ¥é¥Ç¡¦¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á

MF 15 ¥µ¥¤¥é¥¹¡¦¥«¥È¥ó¥Ñ¡¦¥à¥Ö¥ó¥Ñ

MF 21 T. Elšnik

MF 27 Milson

MF 55 A. Maksimović

FW 9 C. Ndiaye

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GK 1 ¥Þ¥ë¥³ ¥¤¥ê¥Ã¥Á

GK 18 O. Glazer

DF 23 ¥ß¥é¥ó ¥í¥Ç¥£¥Ã¥Á

DF 25 S. Leković

DF 33 V. Drkušić

MF 4 ¥ß¥ë¥³¡¦¥¤¥ô¥¡¥Î¥Á¥Ã¥Á

MF 8 ¥²¥í¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥¬

MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë ¥«¥¿¥¤

MF 22 Dálcio

MF 32 L. Ilić

FW 17 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥É¥¥¥¢¥ë¥Æ

FW 49 ¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥é¥É¥Ë¥Ã¥Á

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Vladan Milojević

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