ÊÆÀìÌç²È¡Ö´Ú¹ñ¤Î²ü¸·¤È¥·¥ê¥¢¤ÎÆÈºÛÊø²õ¡¢Ä«¥í¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¡×
´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤È¥·¥ê¥¢¤ÎÆÈºÛÊø²õ¤¬ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Î·³»öÌ©Ãå²ÃÂ®²½¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î²ü¸·»öÂÖ¤¬¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¾å¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÆ±ÌÁ¤À¤Ã¤¿¥·¥ê¥¢¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤Þ¤ÇÊø²õ¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬´¶¤¸¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤òÍ¥Àè»ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥¹¥Æ¥£¥à¥½¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎËÌÄ«Á¯ÀìÌç²È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥á¥Ç¥ó»á¤Ï£±£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎËÌÄ«Á¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£³£¸¥Î¡¼¥¹¡×¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·»öÂÖ¤Ï¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¤È·ë¤Ó¤Ä¤ËÌÄ«Á¯¤ËÆó½Å¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªÄ©Àï¤òÄóµ¯¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£´ó¹Æ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤Ï¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ë¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤òÍ¥Àè»ë¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥ó»á¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·»öÂÖ¤È¥·¥ê¥¢¤ÎÆâÀï½ªÂ©¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÆó½Å¤Î¾×·â¡×¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¥·¥ê¥¢À¯¸¢¤ÎÊø²õ¤òÍ½ÁÛ¤·¤ÆÈó¾ïÂÐ±þ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Þ¤Ç¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î²ü¸·ÀëÉÛ¤Ï´°Á´¤ËÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Èó¾ï²ü¸·»öÂÖ°Ê¸å¤·¤Ð¤é¤¯ËÌÄ«Á¯¤¬ÄÀÌÛ¤·¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÏ«Æ¯¿·Ê¹¤ÏÀè·îÃæ½Ü¤«¤éÕúÂçÅýÎÎÈóÆñ½¸²ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òËèÆüÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ü¸·Ä¾¸å¤Î£´Æü¤ËÕúÂçÅýÎÎÈóÆñÀ¼ÌÀ¤È½¸²ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï´ØÏ¢ÊóÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å£±½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿£±£±Æü¤ËÈóÆñ¹¶Àª¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï£±£±Æü¡¢¡Ö¿¼¹ï¤ÊÅý¼£´íµ¡¡¢ÃÆ³¯´íµ¡¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Õú¼â±ÙÐúÑ´¤¬ÉÔÀµ¤ËÈó¾ï²ü¸·Îá¤òÀëÉÛ¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥çÆÈºÛ¤Î½ÆÅá¤ò¹ñÌ±¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢ÐúÑ´´Ú¹ñÁ´ÅÚ¤ò°¤É¡¶«´¤Ë´Ù¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤ÏËÌÄ«Á¯½»Ì±¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥Ç¥ó»á¤Ï¡Ö¶âÀµ²¸»á¤Ï¡ÊÕúÂçÅýÎÎ¤Î²ü¸·ÀëÉÛ¸å¡Ë·³»öÅª¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ°èÆâ¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀëÅÁ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£²ü¸·¼«ÂÎ¤¬Í½Â¬ÈÏ°Ï¤ò´°Á´¤ËÈ´¤±½Ð¤¹°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤áËÌÄ«Á¯¤¬¿µ½Å¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤¬²ü¸·ÀëÉÛÃÌÏÃÊ¸¤Ç¡ØËÌÄ«Á¯¶¦»ºÀªÎÏ¡Ù¡ØÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¡Ù¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Ï·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬´Ú¹ñ¤Î²ü¸·´ØÏ¢ÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»þ¤Ë¡¢£¸Æü¤Ë¥·¥ê¥¢¤ÇÈ¿À¯ÉÜ·³¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¿·¤¿¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¶á¤¤Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ê¤¤À¤½±ÆÈºÛÀ¯¸¢¡Ê¥·¥ê¥¢¡Ë¤¬Êø²õ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÀ¯¼£ÅªÅ¾´¹¤Î²ê¤¬½Ð¤Æ¶âÀµ²¸À¯¸¢¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°Õ»Ö·èÄê´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¥í¥·¥¢¤òÀâÆÀ¤·µ»½Ñ¸òÎ®¤äËÉ±Ò»º¶È¶¨ÎÏ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉð´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³×¿·¤È³ÈÂç¤ò»î¤ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤ÎÏ«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁ´°÷²ñµÄ¤ÎµÄÂê¤Î¾ÇÅÀ¤ò¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£