¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma¡×¥·¥êー¥º³Æ¼ï¤¬12·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§12·î12Æü0»þ～12·î25Æü23»þ59Ê¬
figma ´ÏÂâ¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó -´Ï¤³¤ì- ËÌ¾å
¡¡Amazon¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma¡×³Æ¼ï¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï12·î12Æü0»þ¤«¤é12·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Öfigma¡×¤Ï¡¢PVC¥¹¥¿¥Á¥åー¤È²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î´°Á´¤ÊÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Öfigma ´ÏÂâ¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó -´Ï¤³¤ì- ËÌ¾å¡×¤ä¡¢¡Öfigma ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸± ¥Ý¥Ã¥×¡×¡¢¡Öfigma ¥Æー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û Ê¬´Û ¥Ä¥¿¥ó¥«ー¥á¥ó¡×¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Úfigma ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸± ¥Ý¥Ã¥×¡Û ¡Úfigma ¥Æー¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û Ê¬´Û ¥Ä¥¿¥ó¥«ー¥á¥ó¡Û
(C)2015 DMM.com POWERCHORD STUDIO / C2 / KADOKAWA All Rights Reserved.
(C)»°¾òÎ¦¡¢°ðÅÄ¹À»Ê¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ (C)SQUARE ENIX CO., LTD.