【Amazon:「figma」セール】セール期間:12月12日0時~12月25日23時59分

figma 艦隊これくしょん -艦これ- 北上

Amazonは、可動フィギュア「figma」各種をセール価格で販売している。セール期間は12月12日0時から12月25日23時59分まで。

「figma」は、PVCスタチューと可動フィギュアの完全な両立を目指すアクションフィギュアシリーズ。今回のセールでは、「figma 艦隊これくしょん -艦これ- 北上」や、「figma ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ポップ」、「figma テーブル美術館 分館 ツタンカーメン」が対象商品としてラインナップしている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【figma ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ポップ】【figma テーブル美術館 分館 ツタンカーメン】

(C)2015 DMM.com POWERCHORD STUDIO / C2 / KADOKAWA All Rights Reserved.

(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.