【Amazon:「スケールフィギュア」セール】セール期間:12月12日0時~12月25日23時59分

PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” DX版 1/4スケール ポリストーン製 スタチュー フィギュア

Amazonは、各社のスケールフィギュアをセール価格で販売している。セール期間は12月12日0時から12月25日23時59分まで。

今回のセールでは、プライム1スタジオの「PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” DX版」や、フリーイングの「HUNTER×HUNTER ゴン フリークス」、ウィングの「プリンセスコネクト!Re Dive イリヤ」、フリーイングの「とらドラ! 櫛枝実乃梨 バニーVer. 」などが対象商品としてラインナップしている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【HUNTER×HUNTER ゴン フリークス 1/4スケール プラスチック製 塗装済み完成品フィギュア】【プリンセスコネクト!Re Dive イリヤ】【とらドラ! 櫛枝実乃梨 バニーVer. 】

Art by neco (C) Crypton Future Media, INC.www.piapro.net

(C)P98-23 (C) V・N・M

(C)竹宮ゆゆこ/アスキー・メディアワークス/「とらドラ!」製作委員会

(C)Cygames, Inc.