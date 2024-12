【Besiege(ビシージ)】12月12日 発売価格: ダウンロード版 2,200円 パッケージ版 4,400円

アクティブゲーミングメディアは、同社が運営するインディーゲームブランド「PLAYISM」より、シミュレーションゲーム「Besiege(ビシージ)」のプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch版を、本日12月12日に発売する。価格はダウンロード版が2,200円、パッケージ版が4,400円。なおPS4版はダウンロード版のみの販売となる。

「Besiege」は、物理演算ベースのビルド&シミュレーションゲーム。既にPC版が発売されており、本作はそのPS5/PS4/Nintendo Switch版となる。開発はSpiderling Studiosが担当している。なお、Steam版で対応していたマルチプレイヤーやレベルエディター機能は含まれない。

本作では、武器、装甲、飛行といった機能を持つブロックを組み合わせて自分のマシンを作成できる。カタパルト、戦車、ヘリコプターなど、思い付くままに作成可能。強度を上げたりパーツを変えたり試行錯誤しながら、自分だけの最強マシンを作りあげていく。

ゲーム概要

全55ステージのキャンペーンモード

【『Besiege - ビシージ -』発表トレーラー】

全55ステージのキャンペーンモードを収録。「巨大な要塞を破壊する」、「資源を目的地まで運搬」、「全ての兵士を倒す」等、クリア条件はステージによって異なる。どんな環境にも通用するマシンを作って難関を突破していこう。

マシンを共有できるワークショップ

作ったマシンを他のプレーヤーに共有することができる。他のプレーヤーが作ったマシンをダウンロードしてプレイすることも可能。

サンドボックスでマシンをテスト

本作では、ローカル環境でテストしながらマシンを作成することができる3つのサンドボックスが用意されている。構造を学びながら考えたり工夫したり、イメージを膨らませて、マシンを磨き上げよう。

