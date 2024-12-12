¥í¥·¥¢¡¢Ãæµ÷Î¥ÃÆºÆ¤ÓÈ¯¼Í¤«¡¡¿ôÆü°ÊÆâ¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï11Æü¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¿ôÆü°ÊÆâ¤ËºÇ¿·¼°Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥ª¥ì¥·¥Ë¥¯¡×¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ØºÆ¤ÓÈ¯¼Í¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥í¥·¥¢·³¤Ï11·î²¼½Ü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÊÆ²¤À½¤ÎÄ¹¼ÍÄøÊ¼´ï¤Ç¥í¥·¥¢ÎÎ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÉô¥É¥Ë¥×¥í¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¥ª¥ì¥·¥Ë¥¯¤ò½é»ÈÍÑ¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë»öÁ°ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥·¥Ë¥¯¤Ï¥í¥·¥¢ÆîÉô¥¢¥¹¥È¥é¥Ï¥ó½£¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¡¢Ìó800¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥É¥Ë¥×¥í¤ËÃåÃÆ¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¥Þ¥Ã¥Ï11¡Ê²»Â®¤Î11ÇÜ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£