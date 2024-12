千葉雄喜が、自身のファースト・アルバムとなる『STAR』を12月12日にリリース、アルバム収録の新曲「イマガ」のMusic Videoを公開した。アルバム『STAR』は新曲13曲を収録。その全てを「チーム友達」、「Mamushi (feat.Yuki Chiba)」を手がけたKoshyがプロデュース。さらに、ミックスエンジニアに、ビヨンセ、ジェイ・Z、ファレル・ウィリアムス、ビョーク、エミネム、カーディーB、ミーガン・ザ・スタリオンらの作品を手がけグラミー受賞歴もあるレスリー・ブラズウェイト、マスタリングエンジニアにはコリン・レナード(SING Mastering)を迎えた作品となっている。

同時に、千葉雄喜としては初となるワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」を2025年7月3日(水)日本武道館で開催することが発表。12月12日に新開設したばかりの自身のファンクラブ「チーム千葉」にて、チケットの先行販売が開始された。なお、ファンクラブ「チーム千葉」では、会員限定グッズ第一弾として、キャップ、フーディー、ネックレスの受注販売を受け付けている。<️リリース情報>千葉雄喜『STAR』2024年12月12日(木)配信リリース=収録曲=1. 一秒2. イマガ3. 新品無地T4. 重てえ5. 止まれん6. ありのまま7. 目立つ8. 人の気9. ハート絵文字10. 踊りたくなる11. パンパンなフロア12. やりたきゃ13. わかんないAll lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)All songs produced by KoshyMixing by Leslie BrathwaiteMastering by Colin Leonard (SING Mastering)<ライブ情報>千葉 雄喜 ― STAR LIVE2025年7月3日(木)日本武道館開場 17:30/開演 19:00全席指定 前売料金 10000円(税込)︎ファンクラブ先行(抽選制)[受付期間 12/12(木)0:00-12/19(木)23:59]受付URL: https://fanicon.net/ticket/5145※ファンクラブ「チーム千葉」会員のみ有効️ファンクラブグッズ【受注限定生産】受付グッズSTAR CapSTAR HoodieSTAR Necklace※受注受付期間: 12/12(木) 0:00- 12/19(木) 23:59▶︎ファンクラブ「チーム千葉」入会方法入会受付URL: https://fanicon.net/fancommunities/6049千葉雄喜 Instagram: https://www.instagram.com/yukichiba_千葉雄喜 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@Yuki_chiba