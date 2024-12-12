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All lyrics by ÀéÍÕÍº´î (Yuki Chiba)
All songs produced by Koshy
Mixing by Leslie Brathwaite
Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)
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ÀéÍÕ Íº´î ¡½ STAR LIVE
2025Ç¯7·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30¡¿³«±é 19:00
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¼õÉÕURL: https://fanicon.net/ticket/5145
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STAR Cap
STAR Hoodie
STAR Necklace
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Æþ²ñ¼õÉÕURL: https://fanicon.net/fancommunities/6049
ÀéÍÕÍº´î Instagram: https://www.instagram.com/yukichiba_
ÀéÍÕÍº´î YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/@Yuki_chiba
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