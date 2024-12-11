BMSG POSSE¡¢¡ÖGirlfriend -Remix-¡×MV¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«
SKY-HI¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È/¥ì¡¼¥Ù¥ë ¡ÉBMSG¡É ¤¬È¯Â¤·¤¿¼«¼Ò¥ì¡¼¥Ù¥ëŽ¢Bullmoose RecordsŽ£¤«¤é¡¢HIP HOP¡¢R&B¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄSKY-HI¡¢Novel Core¡¢Aile The Shota¡¢edhiii boi¡¢REIKO¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¡ÉBMSG POSSE¡É¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡ÛBMSG POSSE
12·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã±ÆÈ¸ø±é¡ØBMSG POSSE presents TYOISM¡Ù¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¡ØTYOISM Vol.1¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBMSG POSSE¤Î³Ú¶Ê¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é5¿Í¤Ë¤è¤ë´ËµÞ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼CHANGMO¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼ JP THE WAVY ¡¢SALU ¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼ ¤«¤éKennyDoes¡¢¥Æ¡¼¥¯¥¨¥à¡¢peko¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È6Ì¾¤¬½Ð±é¤·¡¢Á´28¶ÊÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢JP THE WAVY ¡¢SALU¤¬»²²Ã¤·¤¿³Ú¶ÊŽ¢Girlfriend -Remix-Ž£¤ÎMusic Video¤¬BMSG¸ø¼°YouTube¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸ø³«¡£BMSG¤¬Åìµþ¤Ë¹½¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç7Ì¾¤Ë¤è¤ë¼«Í³¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿¸«±þ¤¨¤¢¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BMSG SHOP¤Ç¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¡ØBMSG POSSE presents TYOISM¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¸«±þ¤¨¤¢¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
BMSG POSSE
¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡Ù
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01
¡ÚCD+Blu-ray (2DISC)¡Û
¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡ÙSPECIAL BOX
ÉÊÈÖ¡§BMSG-0022
²Á³Ê¡§¡ï13200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¡ï12000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
»ÅÍÍ¡§BOX
ÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(Á´68¥Ú¡¼¥¸) / ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤ / ¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯(ÎÐÃã) / ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
=¼ýÏ¿ÆâÍÆ=
-CD-
¡¦Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
¡¦ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
¡¦New Chapter (Prod. Ryosuke ¡ÉDr.R¡É Sakai) / BMSG ALLSTARS
¡¦MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
¡¦The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ¡ÉDr.R¡É Sakai) / BMSG EAST
¡¦The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ¡ÉDr.R¡É Sakai) / BMSG WEST
¡¦OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
¡¦Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
¡¦Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU
and more¡Ä
-Blu-ray- Áí¼ýÏ¿»þ´Ö¡§Ìó3»þ´Ö
¡¦BMSG POSSE presents TYOISM (December 11. 2024 @Toyosu PIT)
¡¦Making of "BMSG POSSE presents TYOISM"
¡¦Making of "BMSG POSSE"
Í½Ìó´ü´Ö
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bmsg.shop/products/tyoism-vol-1
¢¨2025Ç¯4·îËö¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¢¨BOX°Ê³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BMSG HP¡¡https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records¡¡https://bullmoose.tokyo/
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡ÛBMSG POSSE
12·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã±ÆÈ¸ø±é¡ØBMSG POSSE presents TYOISM¡Ù¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¡ØTYOISM Vol.1¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBMSG POSSE¤Î³Ú¶Ê¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é5¿Í¤Ë¤è¤ë´ËµÞ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼CHANGMO¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼ JP THE WAVY ¡¢SALU ¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼ ¤«¤éKennyDoes¡¢¥Æ¡¼¥¯¥¨¥à¡¢peko¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È6Ì¾¤¬½Ð±é¤·¡¢Á´28¶ÊÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BMSG SHOP¤Ç¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¡ØBMSG POSSE presents TYOISM¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¸«±þ¤¨¤¢¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
BMSG POSSE
¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡Ù
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01
¡ÚCD+Blu-ray (2DISC)¡Û
¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTYOISM Vol.1¡ÙSPECIAL BOX
ÉÊÈÖ¡§BMSG-0022
²Á³Ê¡§¡ï13200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¡ï12000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
»ÅÍÍ¡§BOX
ÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(Á´68¥Ú¡¼¥¸) / ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê¤Ì¤°¤¤ / ¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯(ÎÐÃã) / ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
=¼ýÏ¿ÆâÍÆ=
-CD-
¡¦Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
¡¦ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
¡¦New Chapter (Prod. Ryosuke ¡ÉDr.R¡É Sakai) / BMSG ALLSTARS
¡¦MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
¡¦The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ¡ÉDr.R¡É Sakai) / BMSG EAST
¡¦The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ¡ÉDr.R¡É Sakai) / BMSG WEST
¡¦OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
¡¦Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
¡¦Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU
and more¡Ä
-Blu-ray- Áí¼ýÏ¿»þ´Ö¡§Ìó3»þ´Ö
¡¦BMSG POSSE presents TYOISM (December 11. 2024 @Toyosu PIT)
¡¦Making of "BMSG POSSE presents TYOISM"
¡¦Making of "BMSG POSSE"
Í½Ìó´ü´Ö
2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bmsg.shop/products/tyoism-vol-1
¢¨2025Ç¯4·îËö¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¢¨BOX°Ê³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
BMSG HP¡¡https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records¡¡https://bullmoose.tokyo/