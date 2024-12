SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル「Bullmoose Records」から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー”BMSG POSSE”。12月11日にリリースされたオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』を引っ提げて、東京・豊洲PITで開催された単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』が会場を埋め尽くす満員の観客を熱狂させ無事に成功を収めた。本公演は、『TYOISM Vol.1』に収録されているBMSG POSSEの楽曲やソロアーティストそれぞれの楽曲を織り交ぜながら5人による緩急あるライブパフォーマンスに加えて、本プロジェクトに賛同した韓国のラッパーCHANGMO、日本を代表するラッパー JP THE WAVY 、SALU 、梅田サイファー からKennyDoes、テークエム、pekoといった超豪華ゲスト6名が出演し、全28曲約2時間にわたるライブを披露し会場を大いに沸かせた。

公演終了後には、JP THE WAVY 、SALUが参加した楽曲「Girlfriend -Remix-」のMusic VideoがBMSG公式YouTubeでサプライズで公開。BMSGが東京に構えるオフィスで7名による自由かつクールなパフォーマンスが相まった見応えあるビデオになっている。さらに、BMSG SHOPでオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』スペシャルボックスの予約販売が決定。『BMSG POSSE presents TYOISM』のライブ映像や見応えあるメイキング映像が収録される他、様々な限定グッズがセットになったスペシャルボックスとなっている。<リリース情報>BMSG POSSEオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』2024年12月11日(水)リリースhttps://orcd.co/bmsgposse_tyoism01【CD+Blu-ray (2DISC)】オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』SPECIAL BOX品番:BMSG-0022価格:¥13200(税込) / ¥12000(税抜)仕様:BOX特典:フォトブック(全68ページ) / オリジナル手ぬぐい / ティーパック(緑茶) / ポストカード=収録内容=-CD-・Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE・ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO・New Chapter (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS・MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE・The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG EAST・The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG WEST・OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE・Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome・Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALUand more…-Blu-ray- 総収録時間:約3時間・BMSG POSSE presents TYOISM (December 11. 2024 @Toyosu PIT)・Making of "BMSG POSSE presents TYOISM"・Making of "BMSG POSSE"予約期間2024年12月11日(水)〜2025年2月26日(水)23:59までご予約はこちら:https://bmsg.shop/products/tyoism-vol-1※2025年4月末お届け予定※BOX以外のデザインは後日発表致します。BMSG HP https://bmsg.tokyo/Bullmoose Records https://bullmoose.tokyo/