º£Æü¤ÎÎò»Ë¡Ê£±£²·î£±£²Æü¡Ë
£±£¹£³£¶Ç¯¡§Ä«Á¯ÁíÆÄÉÜ¤¬Ä«Á¯»×ÁÛÈÈÊÝ¸î´Ñ»¡Îá¤ò¸øÉÛ
£±£¹£´£¶Ç¯¡§´Ú¹ñ¤Î²áÅÏÎ©Ë¡µÄ±¡¤¬ÊÆ·³À¯Ä£¤Ç³«±¡
£±£¹£´£¸Ç¯¡§¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬Âç´ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤òÄ«Á¯È¾ÅçÍ£°ì¤Î¹çË¡À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¾µÇ§
£±£¹£·£¸Ç¯¡§Âè£±£°ÂåÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü
£±£¹£·£¹Ç¯¡§Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¾·³¤é¤Ë¤è¤ë¿··³Éô¤¬Å¢¾ºÏÂ¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥ó¥Õ¥¡¡Ë²ü¸·»ÊÎá´±¤òÏ¢¹Ô¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬È¯À¸
£±£¹£¹£µÇ¯¡§ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ú¿åÏ§¶¡µë¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÄ«Á¯È¾Åç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ë£Å£Ä£Ï¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÂÅ·ë
£±£¹£¹£¶Ç¯¡§·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ï£Å£Ã£Ä¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¡Ê£²£¹ÈÖÌÜ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¡Ë
£²£°£±£³Ç¯¡§ËÌÄ«Á¯¤Î¼Â¼Á¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¡¢Ä¥À®Âô¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥ó¥Æ¥¯¡Ë»á¤¬½è·º¤µ¤ì¤ë
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
£±£¹£´£¶Ç¯¡§´Ú¹ñ¤Î²áÅÏÎ©Ë¡µÄ±¡¤¬ÊÆ·³À¯Ä£¤Ç³«±¡
£±£¹£´£¸Ç¯¡§¹ñÏ¢Áí²ñ¤¬Âç´ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤òÄ«Á¯È¾ÅçÍ£°ì¤Î¹çË¡À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¾µÇ§
£±£¹£·£¸Ç¯¡§Âè£±£°ÂåÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü
£±£¹£·£¹Ç¯¡§Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¾·³¤é¤Ë¤è¤ë¿··³Éô¤¬Å¢¾ºÏÂ¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¹¥ó¥Õ¥¡¡Ë²ü¸·»ÊÎá´±¤òÏ¢¹Ô¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬È¯À¸
£±£¹£¹£µÇ¯¡§ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ú¿åÏ§¶¡µë¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÄ«Á¯È¾Åç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ë£Å£Ä£Ï¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÂÅ·ë
£±£¹£¹£¶Ç¯¡§·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ï£Å£Ã£Ä¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¡Ê£²£¹ÈÖÌÜ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¡Ë
£²£°£±£³Ç¯¡§ËÌÄ«Á¯¤Î¼Â¼Á¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¡¢Ä¥À®Âô¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥ó¥Æ¥¯¡Ë»á¤¬½è·º¤µ¤ì¤ë
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß