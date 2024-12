【「僕が死ぬだけの百物語」9巻】12月12日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「僕が死ぬだけの百物語」の9巻を12月12日に発売する。価格は770円。

本作は的野アンジ氏が「少年サンデーS」と「サンデーうぇぶり」で連載しているホラーマンガ。謎めいた少年・ユウマが“百物語”を披露していくオムニバス形式のストーリーとなっている。

9巻ではそんな物語がいよいよクライマックスに突入。第八十一夜「帰れない妻」から第九十夜「親からの手紙」までのエピソードが収録されている。

【「僕が死ぬだけの百物語」9巻あらすじ】

戦慄のホラーミステリ、クライマックス!

何故、百物語は始まったのか。

少年は誰と話しているのか。

ウマキンの正体とは?

警官の死因は?

父親とは、そして母親とは誰なのか。

……答えを知ってしまったら、

知る前には戻れない。

・収録怪談

第八十一夜 帰れない妻

第八十二夜 幽霊茸(銀竜草)

第八十三夜 皮の鞄

第八十四夜 美しき人生

第八十五夜 抱え込む

第八十六夜 誰かがいる?

第八十七夜 シビトーク

第八十八夜 公園に行こう

第八十九夜 納豆

第九十夜 親からの手紙

