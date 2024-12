【「血と灰の女王」23巻】12月12日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「血と灰の女王」の23巻を12月12日に発売する。価格は770円。

本作はバコハジメ氏が手掛けるダークホラーバトル。驚異的な力をもつ闘争型ヴァンパイアとなった人々が、トップに立った者は全世界を支配するというルールのもと殺し合いを行っていくストーリーとなっている。

23巻ではドミノが京児たち仲間とともにゴアとの最後の闘いへ赴く展開を迎え、人類の存亡を賭けた闘いが最終章に突入する。

【「血と灰の女王」23巻あらすじ】

最終章、開幕。

ドミノは、ゴアの心臓が

富士火口直下40kmの地底にあると

突き止め、京児ら仲間とともに

ゴアとの最後の闘いへ赴く。

海を越え、炎の底を越えた先に

たどり着いたのは、ゴアが築いた

“たった一人の”王国だった。

はたしてドミノたちはゴアを倒し、

人類を救えるのか。

覚悟と不撓の第23巻。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.