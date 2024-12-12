¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÎß·×1²¯1000ËüÉôÆÍÇË¡¡Ï¢ºÜÌó19Ç¯¤ÇÅþÃ£¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè74´¬È¯Çä¤Ø
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Êºî¼Ô¡§¸¶ÂÙµ×¡Ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬¡¢18ÆüÈ¯Çä¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè74´¬¤ò¤â¤Ã¤Æ1²¯1000ËüÉô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2006Ç¯1·î¤ÎÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌó19Ç¯¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È²¦µ³¡ÉÂçÂô¤¿¤«¤ª¤ÎÎÙ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¡È¿®¡É»³ºê¸¿Í
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë½¸±Ñ¼ÒºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¡¢¡ØDRAGON BALL¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØSLAM DUNK¡Ù¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¡¢¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¡¢¡ØBLEACH¡Ù¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2006Ç¯¤è¤ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢µª¸µÁ°¤ÎÃæ¹ñ¡¦½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤¬ÉñÂæ¡£500Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀïÍð¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤ò»Ö¤¹¼ã¤²¦¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬Âè5´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶½¼ý57.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2022Ç¯¡¢23Ç¯¡¢24Ç¯¤Ë¤âÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü74´¬¤¢¤é¤¹¤¸
µª¸µÁ°£²£³£²Ç¯¡¢Á°Ç¯¤Ëµ¹°Â¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¿Á·³¤Ï¡¢Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ºÆ¤Óìä¹ñËÌÉô¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ÁíÀªÆó½½¸ÞËü¤ÎÂç·³Àª¤Ï¡¢Æ¬º´Ê¿¸¶¤Ë¤ÆÍûËÒÎ¨¤¤¤ëìä·³¤È·ãÆÍ¡£¤·¤«¤·³«ÀïÄ¾¸å¡¢ÊÌÆ¯Ââ¤ÎÍûËÒ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Èô¿®Ââ¤¬Àï¾ì³°¤ì¤Þ¤ÇÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ä¤Ëìä·³¤Ï¡¢»ÊÇÏ¾°ËÜ·³¤¬²¦æÈ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¡£Àª¤¤¤Ç¾¡¤ëÀÄ²Î·³¤ÎÁ°¤Ë¡¢²¦æÈËÜ¿Ø¤ÏÇÔÁö¤ò·èÃÇ¡£¿Á·³¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍûËÒ¤ÎÁ°¤ËÂçÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡½¡½¡£¼º°Õ¤ËÄÀ¤àÒùÍÛ¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÃæ²ÚÅý°ì¡É¤ÎÆ»¤Ø²óµ¢¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¾»Ê¿·¯¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î¡É»°¤Ä¤ÎÃì¡É¤ò¿Ê¸À¤·¡Ä!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È²¦µ³¡ÉÂçÂô¤¿¤«¤ª¤ÎÎÙ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¡È¿®¡É»³ºê¸¿Í
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë½¸±Ñ¼ÒºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¡¢¡ØDRAGON BALL¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØSLAM DUNK¡Ù¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¡¢¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¡¢¡ØBLEACH¡Ù¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬Âè5´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶½¼ý57.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2022Ç¯¡¢23Ç¯¡¢24Ç¯¤Ë¤âÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü74´¬¤¢¤é¤¹¤¸
µª¸µÁ°£²£³£²Ç¯¡¢Á°Ç¯¤Ëµ¹°Â¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¿Á·³¤Ï¡¢Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ºÆ¤Óìä¹ñËÌÉô¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ÁíÀªÆó½½¸ÞËü¤ÎÂç·³Àª¤Ï¡¢Æ¬º´Ê¿¸¶¤Ë¤ÆÍûËÒÎ¨¤¤¤ëìä·³¤È·ãÆÍ¡£¤·¤«¤·³«ÀïÄ¾¸å¡¢ÊÌÆ¯Ââ¤ÎÍûËÒ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Èô¿®Ââ¤¬Àï¾ì³°¤ì¤Þ¤ÇÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·ä¤Ëìä·³¤Ï¡¢»ÊÇÏ¾°ËÜ·³¤¬²¦æÈ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¡£Àª¤¤¤Ç¾¡¤ëÀÄ²Î·³¤ÎÁ°¤Ë¡¢²¦æÈËÜ¿Ø¤ÏÇÔÁö¤ò·èÃÇ¡£¿Á·³¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÍûËÒ¤ÎÁ°¤ËÂçÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡½¡½¡£¼º°Õ¤ËÄÀ¤àÒùÍÛ¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÃæ²ÚÅý°ì¡É¤ÎÆ»¤Ø²óµ¢¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¾»Ê¿·¯¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î¡É»°¤Ä¤ÎÃì¡É¤ò¿Ê¸À¤·¡Ä!?