ËÜµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÌµ°Õ¼±¹ÔÆ°¡×
ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÌµ°Õ¼±¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë
ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áý¤ä¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÍÑ·ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Öº£²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÃËÀ¤«¤éÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î½÷À¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Õ¤È½÷À¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹²¤Æ¤Æ»ëÀþ¤ò°ï¤é¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼»ÅÊ¿´¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ë
ÃËÀ¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤ÈÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼»ÅÊ¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ²ñÏÃ¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÃËÀ¤¬¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ëÆÃÄê¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤éËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Îø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¹ðÇò¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¹¤ë¡ÖÂç¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×